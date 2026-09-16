İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki yaklaşık 350 nüfuslu Piddington köyü sakinleri, hemen yanı başlarında kurulması planlanan dev sığınmacı merkezine tepki göstermek amacıyla sembolik bir "bağımsızlık referandumu" düzenlemeye hazırlanıyor.

Birleşik Krallık’ın parçası olarak kalıp kalmama konusunun oylanacağı bu adım hukuki bir bağlayıcılık taşımazken, köylüler bu girişimle İşçi Partisi hükümetinin dikkatini bölgedeki tartışmalı projeye çekmeyi hedefliyor.

1.256 ERKEK SIĞINMACI KÖYÜN DİBİNE YERLEŞTİRİLECEK

Tepkilerin odağında, Piddington ile Arncott köyleri arasında yer alan ve "Site A" olarak bilinen eski askeri alanın yaklaşık 1.256 erkek sığınmacının barındırılacağı bir merkeze dönüştürülmesi planı yer alıyor.

Köy nüfusunun üç katından fazlasına tekabül eden ve tesisteki erkek nüfusunu köydeki kadın sayısının 10 katına çıkaracak olan bu proje, özellikle güvenlik endişelerini beraberinde getirdi. Piddington’da yaşayan kadınlar, kadın milletvekillerine gönderdikleri açık mektupta güvenliklerinin ve özgürlüklerinin tehdit altında olduğunu vurgularken, oluşan tedirginlik nedeniyle köyde özel güvenlik devriyeleri başlatıldı.

Protestoların bir diğer boyutunu ise altyapı yetersizlikleri oluşturuyor. Yerel yöneticiler; madencilik kamplarındaki geçici yatakhanelere benzeyecek olan tesiste elektriğin jeneratörlerle sağlanacağını, su ve kanalizasyon hizmetlerinin ise kamyonlarla taşınacağını belirterek alanın bu kapasiteyi kaldıramayacağını savunuyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA BAĞIMSIZLIK RÜZGARI

Eylemlerine meclis nezdinde yaptıkları ön oylamada yüzde 96 destek alarak başlayan köy halkı, Başbakan Andy Burnham liderliğindeki Westminster hükümeti üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmayı amaçlıyor.

Piddington'daki bu dikkat çekici girişim, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda liderlerinin Cardiff’te bir araya gelerek merkezi yönetim üzerindeki yetki ve bağımsızlık taleplerini sıklaştırdığı döneme denk gelmesiyle de Birleşik Krallık gündeminde geniş yer buluyor.