Kanada Toronto sahil şeridinde yükselen SkyTower, 106 kata ulaşarak Kanada’nın en yüksek konut binası unvanını resmen ele geçirdi. Tam 352 metre yüksekliğe sahip olan bu dev yapı, şehrin dikey büyüme stratejisinde ve kentsel planlama vizyonunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Sadece bir konut binası olmanın yanı sıra SkyTower, içinde otel, ofis, perakende alanları ve topluluk tesislerini barındıran karma bir yaşam modeli sunuyor.

Bu entegre yaklaşım sayesinde bölge sakinleri; çalışma, barınma ve sosyal ihtiyaçlarını tek bir kompleks içinde karşılayabiliyor.

NÜFUS YOĞUNLUĞUNA DA ÇÖZÜM SUNUYOR

Mimarisiyle de dikkat çeken yapı, yukarıya doğru daralan 12 kenarlı geometrik formuyla Toronto silüetinde heykelsi bir duruş sergiliyor.

900’den fazla konut birimine ev sahipliği yapacak olan 106 katlı dev kule, fitness merkezlerinden yüzme havuzlarına kadar geniş sosyal olanaklarla donatılıyor. 2018 yılında başlayan geniş kapsamlı geliştirme projesinin en önemli aşamasını temsil eden bina, Toronto'nun artan nüfus yoğunluğuna ve konut talebine dikey bir çözüm sunuyor.