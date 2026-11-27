Manisa Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynayan kişilerin para transferlerinde kullandığı banka hesaplarını inceledi. Analizlerde şüphelilere ait hesaplardaki işlem hacmi belirlendi.
Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da Manisa, İzmir ve Batman'daki 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.