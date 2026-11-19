Çinli mühendisler, tren seferlerini aksatmadan iki yoğun demiryolu hattının üzerinden karayolu geçirmek için sıradışı bir mühendislik operasyonuna imza attı.

Ülkenin güneyindeki Guangxi eyaletine bağlı Fangchenggang şehrinde inşa edilen Changli Köprüsü’nün 36 bin ton ağırlığında ve 158 metre uzunluğundaki dev ana gövdesi, rayların hemen yanındaki güvenli alanda tamamlandıktan sonra gece yarısı başlatılan operasyonla tek bir merkezi sütun üzerinde döndürülerek yerine oturtuldu.

14 basketbol sahası büyüklüğünde bir yüzey alanına sahip olan bu dev betonarme ve çelik yapı, dört adet sürekli çekişli hidrolik kriko yardımıyla 72,8 derece döndürülerek sadece 90 dakika içinde yüksek hızlı tren ve konvansiyonel demiryolu hatlarının üzerine milimetrik olarak hizalandı.

Operasyon öncesinde üniversitelerle ortaklaşa çalışan mühendislik ekibi, devasa yapının dengesini korumak ve milimetrik sapmaların önüne geçmek için ileri teknolojiden yararlandı.

Dönüş süreci boyunca köprünün konumu, hızı ve eğimi Çin’in BeiDou uydu navigasyon sistemi, lazer radarlar ve hassas sensörler aracılığıyla anlık olarak takip edildi. Kendi kategorisinde Çin rekoru kıran bu dev gövdenin başarıyla konumlandırılmasının ardından, bölgedeki liman lojistiğini güçlendirecek olan kıyı otoyolunun tamamen trafiğe açılması için son bağlantı ve güvenlik denetimi çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.