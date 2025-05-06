Trendyol Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu.
Düşme hattı, Avrupa kupalarına katılma yarışı ve şampiyonluk rekabetinin çözüme kavuşacağı haftalar yaklaşırken son 3 haftada birbirini ilgilendiren maçlar, aynı gün ve saatlerde oynanmasına karar verildi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır." denildi.
36. hafta maç programı şu şekilde: