Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nı 12 istasyonla hizmete sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’na ilişkin yaptığı açıklamada "36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor" dedi.

36 KİLOMETRELİK HATTA 12 İSTASYON

Projenin saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Projenin 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini açıkladı.