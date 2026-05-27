Bartın Amasra’da G.Ö.’nün (13) maruz kaldığı sistematik cinsel istismara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 26’sı yetişkin toplam 36 şüpheli hakkında 94,5 yıla kadar hapis talep edilen iddianamede, savcılık istismarın gruplar halinde ve dönüşümlü olarak gerçekleştiğini, ikisi kardeş 3 kişinin de aynı anda çocuğa tecavüz ettiğini belirledi.



13 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN 'RIZASI VAR' SAVUNMASI



Şüpheliler, iddianameye giren mide bulandıran ifadelerinde, yaşananların rızaya dayalı olduğunu iddia ederek suçlamaları reddetti. İstismarcıların mağdur çocuğun yaşını büyük zannettikleri yönündeki ifadeleri suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar olarak değerlendiren savcı ise, Amasra’nın nüfusunun yaklaşık 13 bin 700 kişi olduğuna dikkat çekerek, “Mağdurun boyu, konuşması ışığında yaşının küçük olduğu anlaşılmaktadır. İlçenin nüfusunun düşüklüğü göz önüne alındığında, çok az bir araştırma ile mağdurun çocuk olduğu kolayca anlaşılabilecektir” tespitinde bulundu.