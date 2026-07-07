Bartın'da 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında mağdur çocuğun annesinin de yer aldığı 33'ü tutuklu toplam 36 sanığın yargılanma süreci başladı. Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen ilk duruşma, davanın niteliği gereği kapalı oturumla yürütüldü.

SANIKLAR GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmada, aralarında mağdurun annesinin de bulunduğu 24 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan 3 sanık mahkeme salonunda hazır edildi. Yaşı 18'den küçük olan 9 tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılım sağladı. Adliye önünde sanık yakınlarının yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, mahkeme salonuna yalnızca davanın tarafları olan sanıklar ve avukatlar kabul edildi.

DURUŞMA 15 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 15 saat süren yoğun duruşmada sanıkların savunmalarının alınması ve beyanların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuklu bulunan sanıklardan 9'unun tahliyesine hükmederken, daha önce tutuksuz yargılanan 1 sanığın ise tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.