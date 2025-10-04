İsrail tarafından alıkonulduktan sonra sınır dışı edilen 36'si Türk 137 aktivisti taşıyan THY uçağı, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

THY uçağında Türkler dışında farklı milletlerden aktivistler de bulunuyor. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşları da tahliye uçağıyla İstanbul'a indi.

Türk aktivistler ailelerine kavuşmak için beklerken, yabancı aktivistler sağlık kontrolünden sonra kendi ülkelerine ulaştırılacak.

AKTİVİSTLERE REZİL MUAMELE

İsrail Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada gözaltındaki tüm aktivistlerin güvende ve sağlıklı olduğunu duyurmuştu.

Ancak aktivistlere hukuki destek sağlayan Adalet isimli örgüt bazı katılımcıların avukatlara erişimden, su ve ilaçlardan, hatta tuvalet kullanımından mahrum bırakıldığını bildirdi.

Adalet ayrıca bazı kişilerin “Özgür Filistin” sloganı attıktan sonra en az beş saat boyunca elleri plastik kelepçeyle bağlanmış şekilde diz çökmeye zorlandığını aktardı.

İsrail makamları konuyla ilgili yorum yapmadı.

ABLUKAYI KIRMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Türkiye'den katılan aktivistlerle birlikte İsrail'de alıkonulan 400'den fazla aktivist, Gazze'ye ulaşmak için 47 gemiyle yola çıkmış ve İsrail ablukasını aşmak için günlerce seyahet etmişti.

Bazı gemilere İHA'larla saldırılar yapıldı, bu sebeple Gazze açıklarına 44 gemi varabildi.

İsrail, Gazze'ye yaklaşan gemilere müdahale ederek 44 gemiyi Aşdod limanına çekti ve aktivistleri alıkoydu. Aktivistler, İsrail'de 3 gün alıkonulduktan sonra sınır dışı edildi.

Ancak Mikeno gemisi İsrail ablukasını aşarak Gazze kıyılarına varmayı başarmıştı. Buna rağmen karaya varamamıştı.