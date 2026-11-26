Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bu kez geride bıraktığı servetle gündeme geldi. ABD basınının ulaştığı mahkeme belgelerine göre oyuncunun 6,2 milyon doları aşan mal varlığının tek varisi, 11 yaşındaki kızı Kaya oldu.

6,2 MİLYON DOLARLIK SERVETİ KIZINA KALDI

People'da yer alan habere göre; mahkeme belgelerinde Panettiere'nin vasiyet bırakmadan hayatını kaybettiği belirtilirken, geride 5 milyon 208 bin 519 dolar değerinde kişisel mülk ve 1 milyon 23 bin 600 dolar değerinde gayrimenkul bıraktığı ortaya çıktı. Oyuncunun toplam mal varlığı 6 milyon 232 bin 119 dolar olarak kayıtlara geçti.

Panettiere'nin eski nişanlısı, eski profesyonel boksör Wladimir Klitschko'dan dünyaya gelen 11 yaşındaki kızı Kaya, mirasın tek varisi oldu.

MİRAS İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Kızının mal varlığına geçici vasi olarak atanan Klitschko, Panettiere'nin tereke yöneticiliği için Melissa Moskal Bencivenga'nın atanmasını talep etti. Eski boksör, mahkemeye başvurusunda Kaya'nın mirasının korunması ve yönetilmesi için atamanın acil olduğunu savundu.

Klitschko ayrıca Panettiere'nin Los Angeles'taki evine federal ajanların girdiği ve bazı eşyaların alındığı yönünde bilgi edindiğini öne sürdü. Mahkeme dosyalarında mülke izinsiz giriş şüphesi üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve kilitlerin değiştirildiği bilgisi de yer aldı.

ÖLÜMÜNÜN KAZA OLDUĞU AÇIKLANDI

Hayden Panettiere, 16 Ağustos'ta Güney Carolina'nın Greenville kentinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemede ölümünün fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol ve ketiapin karışımının toksik etkisi sonucu gerçekleştiği belirlendi.

Greenville Polis Departmanı, soruşturmanın ardından oyuncunun ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Klitschko ise eski nişanlısının ölümünün ardından kızları Kaya ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak Panettiere'yi anmış, kızının annesini her zaman saygıyla hatırlamasını sağlayacağını ifade etmişti.