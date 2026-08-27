Kamuda 1. dereceye yükseldiği halde mevcut mevzuat engeline takılan memur ve emeklilerin uzun süredir takip ettiği 3600 ek gösterge dosyasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Seçim vaatleri ve 8. Dönem Toplu Sözleşme metninde yer alan taahhütler kapsamında, kapsama girecek kitle 500 bin sınırını aşmış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde durduğu düzenleme için Ankara kulislerinde 15 Ocak 2027 tarihi öne çıksa da yetkililer resmîleşmiş kesin bir takvimin henüz ilan edilmediğinin altını çiziyor.

KULİSLERDE 2027 HAVASI VAR AMA HENÜZ RESMÎ TAKVİM YOK

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre düzenlemenin yürürlük tarihi için kamuoyunda 15 Ocak 2027 öne çıkıyor.

Dönem Toplu Sözleşme hükümlerine paralel olarak yürütülen teknik çalışmaların bu süreçte tamamlanması planlanıyor. Ancak söz konusu tarih şu an için resmî bir karar değil, kulis beklentisi niteliğini koruyor. Yasal çerçevenin netleşmesi için TBMM’ye sunulacak kanun teklifinin nihai halini alması bekleniyor.

MAAŞ VE İKRAMİYELERDE 2008 ÖNCESİ DETAYI

Ek gösterge artışı, özellikle 2008 yılından önce göreve başlayan kamu personeli için büyük önem taşıyor. Bu gruptaki memurların hem görev aylıklarında hem de emekli ikramiyeleri ile emekli aylıklarında doğrudan gözle görülür bir artış sağlanıyor. 2008 sonrasında memuriyete başlayanlarda ise mevzuat gereği hesaplama yöntemi farklı işlediğinden, etki maaşlara aynı oranda yansımıyor.

LİSE MEZUNU MEMURLARA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Düzenlemeden yararlanıp maaş tablosunu değiştirebilmek için en temel kriter 1. dereceye ulaşmış olmak. Mevcut 657 sayılı Kanun gereği lise mezunu memurlar en fazla 3. dereceye kadar yükselebiliyor.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge hakkını ve getireceği maaş artışını kaçırmak istemeyen lise mezunu memurların zaman kaybetmeden 2 yıllık yükseköğrenimlerini (ön lisans) tamamlayarak 1. dereceye yükselme hakkını elde etmeleri gerektiğini vurguluyor.