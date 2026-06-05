Sahte ve yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme veya bu belgeleri kullanma suçlarından dolayı kapılarına kilit vurularak haklarında vergi incelemesi başlatılan 361 akaryakıt istasyonu torba yasayla yeniden faaliyete geçiyor.

AKP’li milletvekilleri tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen torba yasa teklifine göre, 37’si lisanslı 324’ü lisanssız toplam 361 şüpheli akaryakıt istasyonu Maliye’ye teminat vererek yeniden akaryakıt satmaya başlayacak.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Mevcut düzenlemeye göre, yasa dışı yollarla devletten vergi kaçırıp haksız kazanç elde ettiklerinden şüphe edilen akaryakıt istasyonlarının, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın inceleme başlatmasıyla birlikte direkt kapatılması gerekiyor. Bu istasyonlar denetim sonuçlanıp istasyon sahibi aklanmadan da açılmıyor. Yasa gereği, kapatılıp denetim geçirilen bu istasyonlar başkalarına devredilemediği gibi, istasyon sahiplerinin yeni lisans almalarına da izin verilmiyor.

Bakanlık vergi kaçırdıkları şüphesiyle şüphesiyle inceleme başlattıktan sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da bu istasyonların faaliyetini durdurdu. Ancak Anayasa Mahkemesi, inceleme sonuçlanmadan istasyonların kapatılmasını hukuka aykırı buldu. Bunun üzerine, AKP’li milletvekillerinin Meclis’e getirdiği torba yasa teklifine eklediği maddeyle artık bu istasyonlar inceleme döneminde kapatılmayacak. İstasyon sahibi devir yapamayacak ancak yeni lisanslar almaya devam edebilecek.

2 yerine 5 kat teminat alınacak

Torba yasa teklifindeki maddeye göre, haklarında inceleme başlatılıp kapılarına kilit vurulan 361 akaryakıt istasyonu yasa çıkar çıkmaz tekrar faaliyete geçecek. Bunun karşılığında bu firmalardan 2 kat yerine 5 katına kadar teminat alınacak. Düzenlemenin etki analizi raporunda, “Artırımlı teminat uygulaması sayesinde vergi alacakları ve idari para cezalarının tahsil güvenliğinin korunması, yüksek riskli mükellefler bakımından daha etkin ve caydırıcı bir mali güvence mekanizmasının oluşturulması beklenmektedir” yorumu yapıldı.