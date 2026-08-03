2026 yılı Ağustos ayında dünyanın en zengin isimleri açıklandı. Jeff Bezos'tan Elon Musk'a kadar birçok isim listede yer aldı.

Forbes'un Ağustos 2026 verilerine göre dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,6 trilyon dolar düzeyinde. Ancak dünyada yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler, küresel rekabet ve piyasalardaki dalgalanmalar sebebiyle bu rakam geçen aya oranla 368 milyar dolar geriledi.

Bu büyük kayıptan etkilenen en önemli isimlerden biri ise listenin ilk sırasında yer alan Elon Musk oldu. Dünyanın ilk trilyoneri unvanını 12 Haziran'da SpaceX'in halka arzıyla kazanan Musk'ın serveti, temmuz ayında SpaceX hisselerindeki yüzde 37'lik düşüş ve Tesla hisselerindeki yüzde 26'lık değer kaybı nedeniyle yaklaşık 363 milyar dolar eriyerek 690 milyar dolara geriledi.

Böylelikle Musk, listenin zirvesindeki yerini korumasına rağmen temmuz ayında dünyanın en fazla servet kaybeden ismi olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK KAZANAN JEFF BEZOS OLDU

Amazon hisselerindeki yükseliş sayesinde ayın en büyük kazananı ise serveti 29 milyar dolar artarak 278 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos olarak kayıtlara geçti.

Bezos, bu yükselişle beraber mart ayından beri ilk defa dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumuna yükseldi. Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin dördüncü sıraya gerilerken, Oracle hisselerindeki düşüş nedeniyle Larry Ellison'ın serveti de 24 milyar dolar azaldı.

Dünyada değişen ekonomik şartlar ve piyasalardaki dalgalanmaların milyarderlerin servetleri üzerindeki etkisi sürerken, ilerleyen dönemde küresel dengelerin bu sıralamayı nasıl değiştireceği ise merak konusu.

İŞTE AĞUSTOS 2026 İTİBARIYLA DÜNYANIN EN ZENGİN İSMİ