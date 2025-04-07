Daha önce yıllarca uyku problemi çeken ve odaklanma motivasyon esktikliği yaşadığını ifade eden Jones, popüler olan 75 Zor meydan okumasıyla alkolü bırakttı. Sabah 6'da kalkıp spor yapan Jones, daha enerjik ve üretken biri haline geldiğini söyledi.

STRES VE ODAK SORUNU ORTADAN KALKTI

Alkolü bırakmasının ilk 6 ayı ciddi bir değişim hissetmediğini ifade eden Jones daha sonra zamanla uyku kalitesinin arttığını ve odaklanma sorunun keskinleştiğini ekledi. Ayrıca stres düzeyi de azaldı.

HEM SAĞLIĞINA HEM BÜTÇESİNE FAYDA SAĞLADI

Alkolün gece uykusunu bozduğunu belirten Jones, bunun da kilo alımı ve kötü beslenme alışkanlığına yol açtığını vurguladı. Sağlık durumunun düzelmesinin yanı sıra her ay yaklaşık 270 sterlin de tasarruf ettiğini ekledi.

YILDA BİRKAÇ KEZ İÇECEK

Jones içkiyi tamamen bırakmak yerine yılda sadece birkaç kez ölçülü içmeyi planlıyor. Jones, bunu "Alkolde sevdiğim şeyler var ama bir yılda bana ne kadar zarar verdiğini de gördüm" dedi.