Yüksek arazi maliyetleri ve mevsimsel riskler nedeniyle üreticilerin yöneldiği dikey hidroponik tarım sistemleri, küçük alanlarda yüksek verim elde edilmesini sağlıyor. İklimlendirmesi yapılan kapalı depolarda kurulan katlı boru tesisatlarıyla taze fesleğen üretimi yapan girişimciler, süpermarket ve restoran zincirlerinden gelen yoğun talep sayesinde yatırımlarını yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede amorti edebiliyor.

DİKEY TARIM SİSTEMİ NASIL KURULUYOR?

Topraksız dikey tarım tesisinin sıfırdan kurulumu için yaklaşık 120 bin liralık bir başlangıç sermayesi gerekiyor. Bu bütçe ile dikey raf sistemleri, PVC boru hatları, bitki büyütme LED ışıkları, su pompaları ve besin eriyiği ölçüm cihazları temin ediliyor. Katlı yapı sayesinde 100 metrekarelik bir kapalı alan, geleneksel 400 metrekarelik açık tarım arazisine eş değer rekolte üretebiliyor. Tohum ekiminden itibaren 28 ila 35 gün içinde ilk hasat olgunluğuna ulaşan taze fesleğenler, kökleri sökülmeden defalarca biçilebildiği için tek bir periyotta ortalama 1.200 kilogram ürün veriyor.

AYLIK 150 BİN LİRA NET KAZANÇ ELDE EDİLİYOR

Sistemde her ay düzenli olarak alınan ürünler kök veya kilogram bazında pazara sunuluyor. Toptan piyasada kök başına satış fiyatı 15 ile 25 lira, kilogram bazlı satışlarda ise 200 ile 300 lira arasında değişiyor. 100 metrekarelik bir tesiste aylık ortalama 185 bin lira ciro elde edilirken; elektrik, su, besin eriyiği ve ambalajdan oluşan işletme giderleri çıkarıldığında üreticiye aylık net 150 bin lira kâr kalıyor.

TOPRAKSIZ DİKEY TARIM NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Kapalı devre su dolaşımıyla çalışan dikey sistemler, geleneksel tarım yöntemlerine kıyasla yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlıyor. Toprak kullanılmadığı için toprak kaynaklı hastalık riskleri ortadan kalkıyor ve kimyasal tarım ilacı kullanımına ihtiyaç duyulmuyor. İklim şartlarından tamamen bağımsız olan sistem, kış mevsiminde bile yaz koşullarında üretim yapılmasına olanak tanıyarak kurumsal alıcılarla yıl boyu sabit fiyatlı sözleşmeler yapılmasına imkân veriyor.