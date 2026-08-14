ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan 71 yaşındaki Paul ve 69 yaşındaki Jean Briggs çifti, 32'si evlatlık toplam 37 çocuklu dev ailelerini daha da büyütmeye hazır olduklarını açıkladı. Ciddi sağlık sorunları ve engelleri bulunan çocukları koruma altına alan çift, yüksek bakım ve gıda masraflarına rağmen yeni evlat edinmelere açık olduklarını duyurdu.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR AİLEYE NASIL KATILDI?

1976 yılında evlenen çift, beş öz çocuk sahibi olduktan sonra ilk olarak Meksika'dan görme engelli bir çocuğu evlat edindi. Süreç içerisinde bakımı zor olan özel gereksinimli çocuklara odaklanan aile; kanser, çocuk felci, otizm, skolyoz ve öğrenme güçlüğü gibi ağır tıbbi rahatsızlıkları bulunan 32 çocuğu bünyesine kattı.

Çift, planlı bir sayı hedefiyle yola çıkmadıklarını, yardıma muhtaç çocukların durumuna göre ailenin kendiliğinden büyüdüğünü ifade etti. Yaşları 10 ile 47 arasında değişen çocukları yetiştiren aile, ihtiyaç halinde kapılarına gelen yeni bir bebeği de kabul edebileceklerini belirtti.

AİLEDE GÜNLÜK YAŞAM VE BÜTÇE NASIL YÖNETİLİYOR?

Halen 14 çocukla birlikte 465 metrekarelik tek bir evde yaşamı sürdüren aile, günlük işleyişi katı bir organizasyon şemasıyla yönetiyor. Yıllık gıda harcamaları 52 bin doları bulan evde, büyük çocuklar alışveriş ve yemek süreçlerinde aktif sorumluluk üstleniyor.

Devasa mutfakta iki ayrı ocak ile çok sayıda buzdolabı kullanan ailede, her bireyin günlük görevleri önceden belirleniyor. Çiftin öz çocuklarından 43 yaşındaki Mary Kate de ebeveynlerinin izinden giderek tek başına 14 çocuk büyütmeye devam ediyor.