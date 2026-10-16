İngiliz koşucu Nick Coats, ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak ve intiharların önüne geçebilmek amacıyla sınırları zorlayan dev bir eyleme imza attı. "Unbound – Sessizliği Kır" sloganıyla eylül ayının başında Arnavutluk’tan yola çıkan sporcu, tam 1700 kilometrelik zorlu rotayı aşarak Nevşehir’in Ürgüp ilçesine ulaştı.

KOŞA KOŞA İLÇEYE GİRİŞ YAPTI

Arnavutluk'tan başlayıp Yunanistan üzerinden Türkiye’ye ulaşan 37 günlük dev koşunun maratonu, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Zorlu mücadele boyunca her gün ortalama 45-50 kilometre yol katettiğini belirten Nick Coats, yolculuk süresince hem fiziksel hem de zihinsel olarak pes etme noktasına geldiği anları anlattı. Son günde yaşadıklarını paylaşan Coats, "Son 20 kilometreye geldiğimde artık tamamen tükendiğimi hissettim. Bir duvarın üzerine oturup 'buraya kadarmış, devam edemeyeceğim' diye düşündüm” dedi.

Biraz su içip yemek yedikten sonra yeniden güç toplayıp yola koyulduğunu söyleyen Coats, “Geçtiğim ülkelerdeki tanımadığım insanların desteği ve sosyal medyadan gelen mesajlar beni duygulandırdı. Sonunda hedefime ulaştım” açıklamasında bulundu. 1700 kilometrelik dev maratonu bitirip hedefine ulaşan azimli sporcu bu kez 119 kilometrelik zorlu parkurda da ter dökecek.