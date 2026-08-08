Dışişleri Bakanlığı’nın basın toplantısı salonunda bulunan Atatürk portresi ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü, tadilat nedeniyle kaldırıldıktan sonra yerine konulmadı. Yeni toplantı salonunda, Atatürk’e ilişkin bu figürler yerine kahverengi ahşap bir duvar yer aldı. Benzer şekilde salona geçilen koridorda bulunan Dışişleri şehitleri anıtının da yerinde olmadığı tespit edildi.

YERİNE KONULMADI

Tartışmalar ve tepkiler büyüyünce bakanlıktan açıklama geldi. Cumhuriyet’ten Batu Bozkürk’e konuşan kaynaklar, tadilatın sürdüğü yanıtını verdi. Yeni salona “tadilat sonlanmadan geçilmesinin” sebebini ise alternatif salonda sınav olması şeklinde açıklayan kaynaklar; basın toplantısı alanında çeşitli eksiklerin olduğunu, Atatürk figürlerinin ve diğer eksiklerin geri getirileceğini kaydetti. Aradan geçen bir aydan fazla süreye rağmen portre yerine konmadı.

YERİNE AHŞAP PANO GELDİ

Dışişleri Bakanlığı’nın 1 Temmuz’da yenilenen basın toplantısı salonunda tadilat sonrası kaldırılan Atatürk portresi ile “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözü, aradan 36 gün geçmesine rağmen yerine konulmadı.