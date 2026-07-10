New York'un göbeğinde, Manhattan’ın en işlek bölgelerinden birinde çok büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Dünyaca ünlü ilaç şirketi Pfizer’ın eski genel merkezi olan ve şu sıralar dev bir konut kompleksine dönüştürülmekte olan 37 katlı gökdelen, yapısal arıza ve çökme belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından salı günü acil kodla tamamen tahliye edildi. İtfaiye ve acil durum ekipleri gökdelenin çevresindeki sokakları trafiğe kapatırken, çevre oteller, iş yerleri ve bir okul da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre, binadaki hareketlilik New York Belediye yetkililerini ve yapı mühendislerini alarm durumuna geçirdi.

"Çelik kirişler sigara gibi bükülüyor"

Olay, Salı sabahı saat 08.00 sularında şantiyede çalışan işçilerin binanın gövdesinde derin çatlaklar fark etmesiyle başladı. Şantiyenin güvenlik görevlisi, New York Yapı İşleri Dairesi’ne (DOB) 21. kattaki ana çelik kirişlerin hasar gördüğünü bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, binanın içindeki iki dev ana destek kolonunun bükülmeye başladığını ve üst katların birkaçında çökme emaresi olduğunu tespit etti. Yapıya binen aşırı basınç nedeniyle gökdelenin 21 ile 26. katları arasında yapısal kaymalar meydana geldi. Buhar tesisatçıları sendikası temsilcisi Cliff Johnsen, dehşet anlarını, "Binanın kuzey tarafı çöküyor. O devasa çelik kirişler basınçtan adeta birer sigara gibi bükülüyor" sözleriyle özetledi.

Saniyede bir hareket ediyor

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, salı öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında durumun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Gökdelenin 21. katındaki destek direğinin çöktüğünü, binadan kopan büyük tuğla parçalarının sokağa fırladığını belirten Mamdani, "Bina hâlâ istikrarsız. Ekiplerimiz olay yerine geldikten sonra bile ana sütunlardan birinin hareket etmeye devam ettiğini saptadık" dedi.

New York Şehri Bina Denetleme Dairesi Başkanı Ahmed Tigani de yapının en küçük milimetrik hareketlerini bile algılayan yüksek hassasiyetli lazer ekipmanlar kullandıklarını söyleyerek, "Direğin sürekli hareket etmesi, binanın henüz stabilize edilemediği anlamına geliyor. Durum son derece ciddi ve tehlikeli" uyarısında bulundu. Uzmanlar, olası bir çökme durumunda gökdelenin tamamının değil, 21-26. katlar arasındaki belirli bir bölgenin çökebileceğini öngörüyor.

Sabıkası kabarık çıktı: Sadece son 1 yılda binlerce dolar ceza almış

Yaşanan bu yapısal felaketin ardından yapılan incelemelerde, gökdelenin adeta bir "sabıka kaydı" olduğu ortaya çıktı. Dönüşüm projesini yürüten Metro Loft firmasının yönetimindeki binanın, Temmuz ve Aralık 2025 tarihleri arasında güvenlik ihlalleri nedeniyle 32.000 doların üzerinde yedi ayrı para cezasına çarptırıldığı belirlendi. Dahası, gökdelende 2020 yılından bu yana en az 22 ayrı yapı yönetmeliği ihlali kaydedildiği de resmi raporlara geçti.

Geliştirici firma Metro Loft yaptığı açıklamada, "Durumun kapsamını anlamak için Yapı Denetim Dairesi ile yakından çalışıyoruz. Çalışanlarımızın ve halkın güvenliği her zaman en büyük önceliğimizdir" diyerek kendini savundu.

Şans eseri hiçbir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yüzlerce inşaat işçisi güvenli tahliye edildi. Yapı mühendisleri, binaya erişimin güvenli olduğu an acil durum kirişleri (geçici destek elemanları) monte ederek gökdeleni sabitlemeye çalışacak. İstikrarsızlığın ve bu ani bükülmenin kesin nedeni ise bu güçlendirme çalışmalarının ardından netleşecek.