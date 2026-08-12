Hollanda’nın Flevoland bölgesinde, Lelystad açıklarındaki Markermeer’de yürütülen projenin temelinde gölün yıllardır yaşadığı ekolojik sorun bulunuyor. Markermeer’in deniz ve nehirlerle doğal bağlantısının kesilmesinin ardından göl tabanında ince tortular birikmeye başladı. Rüzgar ve dalgalar bu malzemeyi sürekli suya karıştırınca su bulanıklaştı; balıkların, su bitkilerinin ve kuşların yaşam alanları giderek zayıfladı.

GÖLÜN DİBİNDEKİ ÇAMURDAN ADALAR YAPTILAR

Çalışmalarda göl tabanındaki malzeme çıkarılarak yeni kara parçalarının inşasında kullanıldı. Yalnızca yükseltilmiş adalar yapmakla yetinilmedi; kumsallar, sazlıklar, çamurluklar, sığ su bölgeleri ve korunaklı kıyılar oluşturuldu. Böylece daha önce yaşam alanı açısından oldukça yetersiz olan gölün içinde farklı canlıların kullanabileceği yeni bir ekosistem meydana getirildi.

İlk aşamada 2016-2020 yılları arasında beş ada ve bunların çevresindeki sığ su alanları oluşturuldu. Yapay olarak şekillendirilen bölgenin toplam büyüklüğü yaklaşık 1.300 hektara ulaştı. Adaların dış bölümlerinde dalga ve erozyona dayanabilecek daha iri kumlar kullanılırken iç kısımlar gölden çıkarılan daha yumuşak kil ve siltle dolduruldu.

BİNLERCE KUŞ YENİ ALANA AKIN ETTİ

Doğanın yeni alanı benimsemesi uzun sürmedi. Adaların şekillenmeye başlamasının hemen ardından sumrular gibi öncü kuş türleri bölgeye gelirken ilerleyen yıllarda ördekler, martılar, kaşıkçılar ve kıyı kuşları da burada görülmeye başladı. 2021’e gelindiğinde Marker Wadden’da 47 farklı üreyen kuş türü kaydedildi; 2020-2026 döneminde ise 60 binden fazla göçmen kuş bölgeyi beslenme ve dinlenme amacıyla kullandı.

Değişim yalnızca suyun üzerinde yaşanmadı. Araştırmalarda yeni sulak alanlarda su bitkilerinin ve balıkların da ortaya çıktığı, adaların Markermeer’de birçok tür için yeni yaşam alanları sağladığı belirlendi. Proje bugün hem gölün ekolojik yapısını güçlendirmeyi hem de doğa restorasyonunda göl tabanından çıkarılan malzemenin yeniden nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlayan büyük ölçekli bir çalışma olarak izlenmeye devam ediyor.