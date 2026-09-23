“Heroes” ve “Nashville” dizilerindeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. 21 Ağustos’ta 37. yaş gününü kutlamaya hazırlanan oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Panettiere’nin babası Skip Panettiere, acı haberi doğrularken ailenin bu zor süreçte mahremiyet istediğini belirtti.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ İNCELEMEYLE NETLEŞTİ

Oyuncunun son dönemde ciddi sırt ağrılarından şikayetçi olduğu öğrenilmişti. Ölümünün ardından olayla ilgili çeşitli iddialar da gündeme geldi.

ABD merkezli People dergisi, acil servis sevk ve polis telsiz kayıtlarına dayanarak yayımladığı haberinde, olay yerine yönlendirilen ekiplerin telsiz konuşmalarında “doz aşımı” ve “kalp durması” ifadelerinin geçtiğini aktarmıştı.

TOKSİKOLOJİ RAPORU AÇIKLANDI

Yürütülen adli incelemelerin ardından resmi toksikoloji raporu tamamlandı. Rapora göre Hayden Panettiere’nin bedeninde birden fazla ilacın bulunması sonucu oluşan toksik etki nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylece 36 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun ölümüne ilişkin adli incelemede elde edilen resmi sonuç da kamuoyuna açıklanmış oldu.