İngiltere genelinde kendisini 17 yaşında bir genç olarak tanıtarak sahte sosyal medya hesapları üzerinden 18 kız çocuğunu hedef alan 37 yaşındaki matematik öğretmeni Seyid Şahir Ahmed, toplam 25 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.
Southwark Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Perrins, sanığın halihazırda çekmekte olduğu 15 yıllık hapis cezasına ek olarak 10 yıl daha hapis yatmasına ve cezasının tamamlanmasının ardından 8 yıl denetimli serbestlik kapsamında tutulmasına hükmetti.
Sosyal medya ve filtreler kullanarak kendisini 16 yaşındaki bir çocuk olarak tanıtan ve küçük kızları hedef alan Ahmed, çocukları dışarıda buluşmaya ikna etti.
Daha sonra çocukları tehditlerle ıssız yerlere götüren 37 yaşındaki adam burada onlara cinsel saldırıda bulundu. Ahmed'in suçları, yıllar süren bir araştırmadan sonra ortaya çıktı.
MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN İSTİSMAR AĞI
Essex'teki bir ortaokulda matematik öğretmenliği yapan 37 yaşındaki sanığın Wizz, Yubo ve Snapchat gibi uygulamalar üzerinden 13 ila 16 yaş arasındaki çocukları hedef aldığı, konum paylaşım özelliklerini kullanarak kurbanlarının nerede yaşadığını belirlediği saptandı.
İkinci duruşmada yer alan beş kız çocuğunun sanıkla yüz yüze buluşmaya ikna edildiği; Ahmed'in mağdurları ormanlık alanlar, boş bir daire, bir yazlık ev ve ıssız otoparklar gibi noktalara götürdüğü açıklandı.
15 yaşındaki bir çocuğun 17 yaşında olduğunu düşündüğü sanıkla buluşmak amacıyla Cambridge'e gittiği ve aracın arka koltuğunda istismara uğradığı aktarıldı.
Olayın ardından çocuğa 20 sterlin veren Ahmed'in, mağdurun yeniden görüşmeyi reddetmesi üzerine tehdit mesajları göndererek ailesinin karşısına birini çıkaracağını söylediği bildirildi. Sanık, bu tehditler nedeniyle şantaj suçundan da ceza aldı.
15 yaşındaki bir çocuğun ormanlık bir alana götürülerek defalarca tecavüze uğradığı, sanığın olayı anlatması halinde sonuçlarına katlanacağı yönünde tehdit savurduğu kaydedildi.
Ahmed'in aynı çocuğu daha sonra yazlığına götürdüğü, konuşamayacak kadar boynunu sıktığı ve istismarda bulunduğu belirtildi.
MAĞDURLAR DEHŞETİ ANLATTI
Ahmed'in yakalanmasının ardından mağdurlar bir bir konuşmaya başladı.
Duruşmada dinlenen mağdurlardan biri yaşadığı travmayı aktarırken, "Olay rüyalarımda en ince ayrıntısına kadar yeniden canlanıyor; ter içinde ve altımı ıslatmış halde uyanıyorum" dedi.
Yaşadığı durumu "bana bir tuğla fırlatılması gibi" sözleriyle tanımlayan mağdur, "Onunla yaşanan durum nedeniyle artık hiç kimseye güvenmiyorum; ailemin erkek üyeleriyle bile yalnız kaldığımızda kendimi tetikte hissediyorum. Çıkışı olmayan bir kafeste bir köpekbalığıyla sıkışıp kalmış gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Ahmed'in suçlarını ortaya çıkarmak için çalışan dedektifler Ahmed'in bilgisayarında istismarları belgeleyen yüzlerce fotoğraf buldu.
Soruşturmada görev alan Dedektif Adam Conibeere, sanığın taciz sürecinin boyutuna ilişkin olarak "Süreç tamamen aralıksızdı. Saldırılarına sürekli devam etti" değerlendirmesinde bulundu.
GENÇLERİ MANİPÜLE ETTİ
Duruşmayı yöneten Yargıç Perrins, sanığın toplum güvenliği açısından bir tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek, tüm suçlamaların tek bir yargılamada ele alınması durumunda ömür boyu hapis cezası vermekte tereddüt etmeyeceğini de ekledi.
Yargıç, 37 yaşındaki eski öğretmenin eylemlerini "mümkün olduğunca çok genç kızı tuzağa düşürmek ve cinsel istismara maruz bırakmak için yürütülen planlı bir şekilde hareket etti" sözleriyle tasvir etti.
Ahmed'in herhangi bir pişmanlık sergilemediğini vurgulayan yargıç, sapık öğretmenin "gerçek bir manipülatif suçlu" olduğunu ifade etti.
Yargıç, "Gençleri iyi anlıyordunuz. Öz güvensizlikleri kendi cinsel arzularınıza hizmet edecek şekilde manipüle edilebilecek kişileri tespit etmekte becerikliydiniz. Kurbanlarınızın çoğunluğunun yalnız, izole edilmiş ve düşük öz saygıya sahip genç kızlar olması bir tesadüf değildir. Bunu biliyordunuz ve bundan faydalandınız" dedi.