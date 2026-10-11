Yalova'nın Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi'ndeki parkta yer alan ve Japonya’nın Tonami kenti ile olan 37 yıllık kardeşlik bağını simgeleyen tarihi 'Japon Barış Çanı', 14 Eylül gecesi filmleri aratmayan bir yöntemle çalındı. Yalova Belediyesi'nin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

DEMİR MAKASIYLA KESİP BİSİKLETE YÜKLEDİLER

Kamera kayıtlarını saniye saniye inceleyen polis ekipleri, hırsızlık anının tüm detaylarını ortaya çıkardı. Gece saat 03.28 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi’nden çıkan 3 şüpheli, ön kısmını polisten kaçmak amacıyla kartonla kapattıkları plakasız, 3 tekerlekli elektrikli bisikletle parka geldi. Yanlarında getirdikleri demir doğrama makasıyla 87 kilogramlık çanın kulp kısmını kesen şüpheliler, dev çanı bisikletin kasasına yükleyerek kaçtı.

YOKUŞTA ŞARJLARI BİTTİ, HURDACIYA 26 BİN TL'YE SATTI-LAR

Kaçış esnasında mahalledeki rampayı çıkarken elektrikli bisikletin şarjının bitmesi üzerine hırsızlar çanı sürükleyerek Bağlarbaşı Mahallesi’ne götürdü. Takibini sürdüren emniyet güçleri, çalınan tarihi çanın olaydan yaklaşık bir hafta sonra bir hurdacıya 26 bin liraya satıldığını tespit etti.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 4 BİN 500 TL PAY ALMIŞ

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden birinin, çanın satışından 4 bin 500 lira pay aldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusu süren şüphelinin ardından, olaya karışan diğer 2 firari şahsın yakalanması ve 37 yıllık dostluk simgesi olan çanın bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.