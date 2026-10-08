Instagram platformunda stand-up gösterileriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Tiffany Sloane adlı hesabın, gerçek bir kişiye ait olmadığı tespit edildi.

11 Eylül 2026'da yayına başlayan hesap, yaklaşık üç hafta içinde 375 binden fazla takipçiye ulaştı. Videoların milyonlarca kez izlendiği, tek bir içeriğin ise iki haftadan kısa sürede 7 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştığı kaydedildi.

"ESPRİLERİMİ KULLANDILAR"

Olayın büyümesine komedyen George Brett Olson'ın 3 Ekim'de paylaştığı karşılaştırmalı video neden oldu. Olson, kendi gösterisinde kullandığı bir esprinin Tiffany Sloane karakteri tarafından kullanıldığını belirterek iki görüntüyü yan yana getirdi. Karşılaştırmada yalnızca sözlerin değil, Olson'ın sahnedeki hareketlerinin ve kıyafetinin renginin de yapay zeka videosunda benzer şekilde taklit edildiği görüldü. Olson, başka komedyenlere ait içeriklerin de aynı yöntemle kullanıldığını ifade etti.

Dış basında yer alan haberlere göre bu durum tek bir vaka olarak kalmadı. Farklı yapay zeka karakterlerinin, gerçek stand-up sanatçılarının gösterilerini yeniden ürettiği ve bu hesapların da yüz binlerce takipçiye ulaştığı aktarıldı. Görüntülerde seyirciler dahil tüm unsurların yapay zeka ile üretildiği anlaşıldı.

Tiffany Sloane karakterini oluşturan kişi ya da kişilerin kimliği açıklanmadı. Hesabın, ücretli yetişkin içerik platformundaki bir profile yönlendirme yaptığı belirtildi. Ancak söz konusu profilin arkasında kimin bulunduğu ve gerçek bir kişiye ait olup olmadığı doğrulanamadı. Olayın ardından Tiffany Sloane hesabının erişilemez hale geldiği bildirildi.