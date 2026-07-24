SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalara göre, bu yılın ocak-haziran döneminde bütçeden SGK’ya yasa gereği yaklaşık 633.5 milyar lira ‘devlet katkısı’ ödenmesi gerekiyordu. Ancak ödeme 254.5 milyar lirada kaldı. Böylece ilk 6 aylık dönemde yaklaşık 1 trilyon 321 milyarı aşması gereken bütçe açığı 942.8 milyar lirada kaldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmak üzere bu yıl bütçeye 1 trilyon 162 milyar liralık ödenek kondu. Ancak bugüne kadar ocakta 87.9 milyar, şubatta da 121.6 milyar ve mayısta 45 milyar lira olmak üzere sadece 254.5 milyar lira gönderildi.

3 AY ÖDENMEDİ

Yasal zorunluluğa ve ödeneği olmasına rağmen mart, nisan ve haziran aylarında SGK’ya kuruş gönderilmedi.

Hazine’den SGK’ya ayrıca açık finansmanı için de para gönderiliyor. Bu yıl SGK’ya bu amaçla da para gönderilmedi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 81’inci maddesine göre, SGK’ya her ay tahsil edilen sigorta priminin 4’te 1’i oranında bütçeden ‘devlet katkısı’ verilmesi gerekiyor.

Milletvekilleri telaşla yasa çıkarıyor

- AKP milletvekilleri, her ay zorunlu olarak bütçeden SGK’ya ödenmesi gereken devlet katkısını tümden kaldırmak için TBMM’ye yasa teklifi sundu. Ancak teklifin, henüz TBMM’de görüşülüp kabul edilmeden ve yasalaşma süreci tamamlanmadan geçtiğimiz mart ayından bu yana sanki yasalaşmış gibi fiilen uygulandığı ortaya çıktı.