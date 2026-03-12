Bir dönem lüks yaşamları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti, bu kez Ferrari iddiasıyla konuşuluyor. Sosyal medyada yayılan ilan görüntülerine göre, Engin Polat’ın meşhur Ferrari’si satışa çıkarılmış durumda.

38,5 MİLYONA MI SATIYOR?

İlan görüntülerinde aracın 38 milyon 500 bin TL’ye satışa konulduğu öne sürülüyor. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

''GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLANI BİLE GÖRMÜYORUM''

Ancak Dilan Polat, haberlere dair sosyal medyada yaptığı açıklamada ilginç sözler sarf etti: “Gerçekten ben ilgilenmiyorum. Hiçbir şeyin önemi yok. Sağlık, mutluluk, huzur istiyorum. Bunlara takılmıyorum. Gözümde olanı bile gözüm görmüyor. Öyle evmiş, arabaymış, yatmış, katmış; umurumda değil. Hiç ‘Şuna bineyim’ demezsin. Bayadır tiksinti geldi bana.”

Bu açıklama, çifti takip edenleri şaşırttı ve sosyal medyada tekrar gündem olmalarını sağladı. Dilan Polat artık sağlığına önem vereceğini açıkladı.

HAMİLE OLACAĞINI DUYURMUŞTU

2 çocuk annesi Dilan Polat, sosyal medya hesabından, yaptığı hamilelik testinin sonucunu paylaşarak takipçilerine hamile olduğunu duyurdu.

40 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı dava Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, kayyumun sadece denetimde olmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.