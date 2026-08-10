Avustralya'nın Queensland bölgesindeki Rockhampton Çevre Yolu projesinde, taşkın yatağı üzerine kurulacak yeni ulaşım hattı için devasa bir lojistik operasyon yürütülüyor. ACCIONA ve Fulton Hogan ortak girişimi tarafından sürdürülen 11,3 kilometrelik projede hafriyat ve altyapı çalışmaları eş zamanlı olarak ilerletiliyor.

REKORA ULAŞILDI

Fitzroy Nehri taşkın yatağı boyunca uzanan zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalarda bugüne kadar toplam 38.567 kamyon seferi gerçekleştirildi. Saha genelinde 1,31 milyon ton malzeme taşınarak zemin güçlendirme ve hafriyat işlemleri tamamlandı. Şantiye içindeki farklı çalışma noktalarına güvenli erişim sağlayan iç bağlantı yollarının ise %90'lık kısmı bitirildi.

KÖPRÜ İNŞAATLARINDA HANGİ AŞAMAYA GELİNDİ?

Proje kapsamında yer alan 11 ayrı köprünün inşasında altyapı evresi hız kazandı. Yapılar için gerekli beton kazıkların %70'lik üretimi tamamlanırken, sahada 696 adet kazığın çakımı gerçekleştirildi. Projenin ana arterlerinden biri olan Capricorn Otoyolu bağlantı köprüsünün %23'ü tamamlandı. Önümüzdeki süreçte köprü gövdelerini oluşturacak "Süper-T" kirişlerinin montajına başlanacak ve bu aşama 18 ay boyunca devam edecek.

SAHADAKİ EŞ ZAMANLI ÇALIŞMALAR NASIL İLERLİYOR?

Bruce Karayolu ile uyumlu hale getirilecek olan yeni çevre yolunda toprak taşıma, bağlantı yolu yapımı ve köprü temelleri paralel olarak yürütülüyor. ACCIONA İnşaat Müdürü Andrew Tindal, operasyonun birden fazla cephede eş zamanlı ilerlediğini ve hedeflere planlanan takvimin önünde ulaşıldığını belirtti. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapı ve bağlantı elemanlarının montajına geçilecek.