Venezuela'da yaşanan çifte deprem felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında büyük bir başarıya imza atan Türk vatandaşı İbrahim Eser, ülkenin en yüksek onur ödüllerinden birine layık görüldü. Depremin ilk anlarından itibaren Anadolu Ajansına (AA) ulaştırdığı görüntü ve bilgilerle felaketi dünya kamuoyuna duyuran Eser, enkaz altından 38 kişiyi sağ çıkararak gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından Devlet Nişanı ile ödüllendirildi.

STADYUMDA GENİŞ KATILIMLI TÖREN DÜZENLENDİ

La Guaira kentindeki Jorge Luis Garcia Carneiro Stadyumu'nda düzenlenen resmi törende, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, İbrahim Eser'in yanı sıra deprem sonrası kurtarma ve koordinasyon çalışmalarında görev alan Venezuela güvenlik ve acil müdahale birimlerini de nişan ile onurlandırdı. Toplamda 30 bin görevliyle yürütülen ortak çalışmada sergilenen azmi öven Rodriguez, törende yaptığı konuşmada, "Orada bir Venezuelalının, bir insanın hayatı için azimle mücadele ettiniz. Asla vazgeçmeme ve her zaman dayanışma içinde olma yönündeki Venezuela ruhu ve azmi işte oradaydı" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ ARACILIĞIYLA TAKİP EDİLDİ

Ödül sürecini ve törende yaşananları AA muhabirine anlatan İbrahim Eser, Rodriguez'in kısa süre önce AFAD tarafından kurulan çadır kentin açılışına katıldığını belirtti. Açılışta Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun da hazır bulunduğunu ve Rodriguez'e kendisinden bahsettiğini aktaran Eser, Rodriguez'in saha çalışmalarını internet üzerinden bizzat takip ettiğini ve yardımların doğru yerlere ulaşmasındaki katkıları nedeniyle kendisine teşekkür ederek ödüllendirilmesi talimatını verdiğini dile getirdi.

ÜST DÜZEY PROTOKOLDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gelen telefonun ardından resmi törene davet edilen Eser, Ulusal Polis Genel Direktörü ve İstihbarat Direktörü gibi üst düzey isimlerle birlikte nişan aldı. Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in törende kendisine ismiyle hitap ederek elini tutmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Eser, salonda bulunan İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin kendisine "Türk, her şey için teşekkürler" diyerek selam verdiğini aktardı.