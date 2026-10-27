Doğu Afrika ülkesi Uganda, yıllardır çözülemeyen seri cinayet dosyalarıyla sarsıldı. Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı olan Muhoozi Kainerugaba, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonla Mujurizi Moses isimli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

"TARİHİN EN KÖTÜ SERİ KATİLİ VE YAMYAMI"

Kolluk kuvvetlerinin operasyonunu kamuoyuna duyuran Genelkurmay Başkanı Kainerugaba, zanlı hakkında kan donduran suçlamalarda bulunarak, "Güvenlik güçlerinin Mujurizi Moses'ı yakaladığını vatandaşlarımıza bildirmekten mutluluk duyuyorum. Uganda tarihinin en kötü seri katili ve yamyamı. 2010 ile 2025 yılları arasında 38 kişiyi öldürdü ve cesetlerini yedi" ifadelerini kullandı. Kainerugaba ayrıca şüphelinin kamuoyu önünde açık duruşmayla yargılanacağını ve idam edileceğini bildirdi.

Ağır suçlamalar henüz mahkeme kararıyla kesinleşmezken, polis kayıtlarında şüphelinin "Fred Mujulizi" ve "Kulaish Kamugisha" gibi sahte kimliklerle çok sayıda cinayet dosyasında arandığı görülüyor.

EVLERİN DUVARLARINI DELİP PALALARLA KATLETMİŞLER

Soruşturma dosyalarındaki detaylar saldırıların vahşet boyutunu gözler önüne serdi. Çetenin kurbanların evlerine girebilmek için gece vakti kerpiç ve tuğla duvarları delerek içeri sızdığı ve içeride uyuyan aile bireylerini palalarla vahşice katlettiği belirlendi.

En çok yankı uyandıran olayların başında gelen Pentekostal kilisesi papazı Steven Mugambe'nin evine düzenlenen baskında da ailenin aynı yöntemle öldürüldüğü kaydedildi. Greater Masaka bölgesinde benzer taktikle işlenen cinayetlerde ölü sayısının 35'e kadar ulaştığı iddia ediliyor. Daha önce birkaç kez gözaltına alınmasına rağmen kaçtığı ya da serbest kaldığı belirtilen zanlının yakalanmasıyla birlikte, yakınlarını kaybeden çok sayıda aile emniyete akın ederek şikayetçi oldu.

SON KURBANINI İLİŞKİ VAADİYLE TUZAĞA ÇEKMİŞ

Soruşturmadaki son cinayet iddiasının ise 28 Eylül'e dayandığı tespit edildi. Şüphelinin Masaka bölgesinde bir kadını evlilik ve romantik ilişki vaadiyle kandırarak tuzağa düşürdüğü, ardından ritüel amaçlı katlettiği öne sürüldü. Emniyet birimleri insan ticareti ve seri cinayet şüphesiyle zanlı hakkındaki soruşturmayı derinleştiriyor.