Doğu Avrupa’da gece saatlerinde yaşananlar tarihe geçecek bir psikolojik savaş operasyonuna sahne oldu. Milyonlarca sivil, ekranlarında beliren kırmızı kodlu acil durum mesajıyla yataklarından fırladı. Telefonlara gönderilen bildirimde, nükleer savaş başlığı taşıyan balistik füzelerin yola çıktığı ve derhal sığınaklara inilmesi gerektiği yazıyordu. Siren seslerinin gece yarısı çalmasıyla birlikte büyük bir korku dalgası yayıldı.

MİLYONLARCA KİŞİYE AYNI ANDA AYNI BİLDİRİM GİTTİ

Panik ilk olarak Ukrayna'da patlak verdi. Ülke genelinde 38 milyondan fazla kullanıcısı bulunan resmi "Air Alert" hava savunma ve uyarı uygulaması bir anda kırmızı alarma geçti. Kullanıcıların ekranlarına doğrudan "Merhaba! Ülke genelinde nükleer alarm çalmak üzere! Endişelenmeyin, Oreshnik yolda” mesajı gönderildi.

ŞEHİRLERDE SİRENLER ÇALMAYA BAŞLADI

Sadece füze tehdidi değil, aynı anda kimyasal tehlike, radyasyon sızıntısı ve sokak çatışmaları başladığına dair sahte bildirimler de peş peşe gönderildi. Şehirlerde çalan sirenler kaosu tırmandırırken, gerçek çok geçmeden anlaşıldı. Sisteme devasa bir siber saldırı düzenlenmişti. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı ve istihbarat birimleri, bildirimlerin sahte olduğunu duyurarak halkı sakinleştirmeye çalıştı.

AYNI KABUS RUSYA’DA DA MEYDANA GELDİ

Siber kaos tek taraflı kalmadı. Hemen ardından Rusya’nın acil durum bildirim sistemleri de hedef alındı. Rus vatandaşlarının telefonlarına gönderilen sahte uyarılarda, nükleer füzelerin doğrudan Rusya topraklarına yöneldiği öne sürülerek halka temel gıda stoku yapmaları ve en yakın sığınağa koşmaları talimatı verildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm kritik devlet altyapılarının açık hedef haline geldiğini belirterek dijital savunmanın en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini duyurdu.

KORKUTAN SİLAH ‘ORESHNİK’ NEDİR?

Mesajlarda adı geçen Oreshnik, Rus yapımı yeni nesil orta menzilli bir balistik füze olarak biliniyor. Ses hızının 10 katına kadar çıkabilen hipersonik hızı ve nükleer başlık taşıma kapasitesi nedeniyle geleneksel hava savunma sistemleri tarafından durdurulması neredeyse imkânsız kabul ediliyor. Bu ölümcül silahın isminin mesajlarda doğrudan kullanılması, halkın yaşadığı dehşeti katbekat artırdı.

BÜYÜK PSİKOLOJİK YIKIMA NEDEN OLDU

Uzmanlar, yaşanan olayın modern harp doktrininde yeni ve son derece tehlikeli bir dönemi başlattığı konusunda uyarıyor. Acil durum altyapılarının hacklenmesinin fiziksel bir füzeden çok daha büyük bir psikolojik yıkım yarattığını belirtti.

Bir sonraki gerçek tehlike anında halkın resmi uyarılara şüpheyle yaklaşmasının hedeflendiğini belirten kriz teknolojisi uzmanları, acil bildirim sistemlerinin tıpkı nükleer butonlar gibi "çift anahtarlı" ve fiziksel onay mekanizmalarıyla korunması gerektiğini vurguladı.