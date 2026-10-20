The Bodrum Cup organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bodrum Belediye meydanındaki yarış merkezinde düzenlenen etkinlikler, 24 Ekim'e kadar devam edecek.

Kampana töreninde, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk, MUTTAŞ Genel Müdür Sedat Bayrak, MUTTAŞ Daire Başkanı Süleyman Özdemir, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Ali Murat Mahmat, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuna Altunkaya, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Cactus Hotels Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nurçe Erben Hakan, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi ve Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) Başkanı Süleyman Uysal ve The Bodrum Cup Kurucusu ve Onursal Başkanı Erman Aras'ın yanı sıra yelkenciler, davetliler ve deniz tutkunları yer aldı.



Bu yılın odak noktası Bodrum Gemisi

Bu yıl organizasyonun odağında, The Bodrum Cup'ın içinden doğan ve 25'inci yılını kutlayan Bodrum Gemisi yer aldı. BOSAV'ın önemli projelerinden biri olan geminin denizcilik mirasını gelecek kuşaklara taşıması için yürütülen kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları, bu yılki buluşmaya ayrı bir anlam kattı.

Geminin bakım ve onarım sürecinin proje müdürlüğü görevinde ise tekne mimarı Aslı Felah bulunuyor.

Geminin uzun yıllar denizlerde kalmasını sağlayacak sürdürülebilir bir yapı kurmak ve yeni işlevlerini geliştirmek için İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın ve Ağanlar Tersanesi'nin ana desteğiyle süren kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Yarışlar, bugün Bodrum-Bodrum parkurundaki 12 millik SumOne Etabı ile başlarken, Primetime Racing Hub, Bodrum Kalesi önünden kalkış yapacak.

Saat 10.30'da start hattında buluşma ve çelenk töreni düzenlenecek, yarışlar saat 11.00'de start alacak.

Primetime Racing Hub, saat 17.00'de yeniden Bodrum Kalesi önüne varacak.







