Bu hafta sonu gece gökyüzüne biraz daha dikkatli bakmak için iyi bir neden var. Uluslararası Yarasa Gecesi, 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde düzenleniyor. Bahçesinde birkaç basit düzenleme yapanlar, gecenin bu gizemli avcılarını yakından gözlemleme fırsatı bulabilir.

Alacakaranlık çökerken bahçenin üzerine yazdan kalan sıcaklık yayılıyor. Derken gökyüzünde sessizce süzülen bir gölge beliriyor. Dikkatli bakanlar, gecenin en etkileyici avcılarından biri olan yarasayı fark edebilir.

Uluslararası Yarasa Gecesi bu yıl 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Almanya'da etkinlik, Doğa ve Biyoçeşitlilik Koruma Birliği (NABU) tarafından düzenleniyor. Dünyanın 38 ülkesinden yarasa meraklılarının katıldığı etkinlik, bu canlıları doğal ortamlarında gözlemlemek ve korunmalarına dikkat çekmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Yaz sonu yarasaları gözlemlemek için neden ideal?

Yaz sonu, yarasaları gözlemlemek için yılın en uygun dönemlerinden biri. NABU basın sözcüsü Silvia Teich'in açıklamasına göre, genç yarasalar artık kendi başlarına avlanmaya başlıyor. Aynı dönemde birçok yetişkin yarasa da kış aylarını geçirecekleri uygun barınakları arıyor.

Bazı türler gün batımının hemen ardından ortaya çıkıyor. NABU'ya göre bunların başında büyük gece yarasaları geliyor. Onları kısa süre sonra pipistrelle yarasaları takip ediyor.

Yarasaları gözlemlemek için pahalı ekipmanlara da ihtiyaç yok. Sokak lambaları veya bina aydınlatmaları bile işe yarayabilir. Bunun nedeni, güveler, sivrisinekler ve küçük sineklerin ışıkların çevresinde toplanması. Bu yoğun böcek hareketliliği, yarasalar için adeta açık büfe anlamına geliyor.

Ekosisteme de katkı sunuyor

Yarasalar yalnızca geceleri gökyüzünde etkileyici bir gösteri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çok sayıda böceği avlayarak ekosisteme önemli katkı sağlıyor.

Yarasalar hakkında yaygın olan korkuların aksine, Almanya'da yaşayan türlerin hiçbiri kanla beslenmiyor. Ülkede bulunan 25 yarasa türünün tamamı böceklerle besleniyor.

Bu nedenle hafta sonu akşamı bahçenizde bir yarasa görürseniz korkmak yerine onu bir süre gözlemleyebilirsiniz. Belki de birkaç basit düzenlemeyle bahçenizin, bu önemli böcek avcıları için güvenli bir yaşam alanına dönüşebileceğini fark edersiniz.