8 Kasım 1988 doğumlu oyuncu Gurur Aydoğan, 38. yaş gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Mutlu gününde annesi Oya Aydoğan'ı da anan ünlü isim, yaptığı duygusal açıklamayla yıllardır dinmeyen özlemini dile getirdi.
"ANNEMİN YERİ HİÇBİR ŞEKİLDE DOLDURULMAZ"
2016 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, doğum gününde arkadaşlarının yanında olmasından mutluluk duyduğunu ancak annesinin eksikliğinin hiçbir zaman geçmediğini söyledi.
Aydoğan, duygularını şu sözlerle anlattı:
“Çok sevdiğim arkadaşlarım yanımda. Çok mutluyuz tabii ki ama annemin yeri hiçbir şekilde doldurulmaz. Tabii annem şu anda burada olsaydı çarpı 2, çarpı 5, çarpı 10, hatta söyleyemeyeceğim kadar daha keyifli geçerdi.”
Ünlü oyuncunun annesine yönelik sözleri, Oya Aydoğan'ı bir kez daha sevenlerinin aklına getirdi.
Günün Trend Haberleri
Ayrıca Gurur Aydoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ''Yeni yaş, yeni hedefler... Sağlık, başarı ve mutluluk bizimle olsun...'' notunu düştü.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.