Aydoğan, duygularını şu sözlerle anlattı:

“Çok sevdiğim arkadaşlarım yanımda. Çok mutluyuz tabii ki ama annemin yeri hiçbir şekilde doldurulmaz. Tabii annem şu anda burada olsaydı çarpı 2, çarpı 5, çarpı 10, hatta söyleyemeyeceğim kadar daha keyifli geçerdi.”