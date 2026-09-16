BOĞAZ'DA DENİZE GİRDİ
Oyuncu Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile Bali, Antiparos, Paros, Göcek, Sardunya ve Mykonos’ta geçirdiği tatilin ardından İstanbul’da da denize girdi. Levinler, müzisyen abisi Efe Levinler ile Bebek’ten Boğaz’a girerek 38 yıllık İstanbul hayatında bir ilki gerçekleştirdi.
BOĞAZ’DA İLK KEZ DENİZE GİRDİ
Elvin Levinler, Bebek’ten denize girdikten sonra yaşadığı deneyimi anlattı. 38 yıldır İstanbul’da yaşadığını belirten oyuncu, Boğaz’ın suyuna ilk kez girdiğini söyledi.
Levinler, “Boğaz’ın bir kez tadına bakınca vazgeçemezsin diyorlardı, haklılarmış. 38 yıldır İstanbul’da yaşıyorum ama bu bir ilk oldu” dedi.
ABİSİYLE UNUTULMAZ DENEYİM
Oyuncu, bu özel anı müzisyen abisi Efe Levinler ile paylaşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını da dile getirdi.
Levinler, “Her korktuğumda elimden tutan abimle unutmayacağımız bir deneyim yaşadık” sözleriyle duygularını paylaştı.
YAZI DOLU DOLU GEÇİRDİ
Elvin Levinler, bu yaz eşi Bülent Kocamanoğlu ile birlikte farklı tatil rotalarını ziyaret etti. Çiftin durakları arasında Bali, Antiparos, Paros, Göcek, Sardunya ve Mykonos yer aldı. İstanbul’a dönen Levinler, tatilinin ardından bu kez Boğaz’da yaşadığı ilk deneyimle dikkat çekti.
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