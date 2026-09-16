ABİSİYLE UNUTULMAZ DENEYİM

Oyuncu, bu özel anı müzisyen abisi Efe Levinler ile paylaşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını da dile getirdi.

Levinler, “Her korktuğumda elimden tutan abimle unutmayacağımız bir deneyim yaşadık” sözleriyle duygularını paylaştı.