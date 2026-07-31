Warren Buffett'ın 38 yıldır portföyünde tuttuğu Coca-Cola hisseleri, güçlü bilançonun ardından tarihi bir yükselişe imza attı. Şirketin hisseleri günü yüzde 5 primle tamamlarken, seans içinde ilk kez 90 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Coca-Cola hisseleri, New York Borsası'nda günü yüzde 5 artışla 88,27 dolardan kapattı. Yükselişin arkasındaki en önemli etken ise şirketin beklentileri aşan ikinci çeyrek finansal sonuçları oldu.

Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 13,37 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artışa işaret ederken, döviz kuru ve satın alma etkilerinden arındırılmış organik satışlar yüzde 6 yükseldi. Faaliyet kârı yüzde 9 artarken, hisse başına kâr (EPS) ise yüzde 16 artışla 1,03 dolara çıktı.

Yatırımcılar güvenli limana yöneliyor

Son dönemde yapay zeka şirketlerinin yüksek değerlemeleri ve kârlılıklarına ilişkin soru işaretlerinin artması, yatırımcıları daha istikrarlı şirketlere yöneltti. Düzenli nakit akışı ve güçlü kârlılığıyla öne çıkan Coca-Cola da bu eğilimin en büyük kazananlarından biri oldu.

Şirket, teknoloji hisseleri kadar yüksek getiri sunmasa da düşük oynaklığıyla dikkat çekiyor. Nitekim S&P 500 endeksinin yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiği 2022 yılında Coca-Cola hisseleri yaklaşık yüzde 7 yükselerek savunmacı yapısını bir kez daha ortaya koymuştu.

İngiliz yatırım bankası Barclays de değerlendirmesinde, Coca-Cola'nın onlarca yıldır değişen ekonomik koşullara uyum sağlamayı başardığını belirterek şirketi "tüketici temel ihtiyaçları sektörünün en güçlü savunma hisselerinden biri" olarak tanımladı.

Buffett'ın yatırım tercihi yeniden gündemde

Hisselerdeki tarihi yükseliş, Warren Buffett'ın uzun vadeli yatırım stratejisini de yeniden gündeme taşıdı. Buffett, Coca-Cola hisselerini ilk kez 1988 yılında satın almaya başladı ve 1994'e kadar elindeki payı 100 milyon hisseye çıkardı. Daha sonraki hisse bölünmeleriyle bu miktar yaklaşık 400 milyon hisseye ulaştı.

Ünlü yatırımcı, 30 yılı aşkın süredir Coca-Cola'daki pozisyonunda kayda değer bir alım ya da satış yapmadı. Buffett'ın bu yaklaşımının temelinde şirketin güçlü marka değeri, sürdürülebilir kârlılığı ve düzenli nakit üretme kapasitesine duyduğu güven bulunuyor.

Değerleme teknoloji devlerini geride bıraktı

Wall Street'in dikkatini çeken bir diğer gelişme ise Coca-Cola'nın değerlemesi oldu. Barron's verilerine göre şirketin ileriye dönük fiyat/kazanç (F/K) oranı yaklaşık 27 seviyesinde bulunuyor. Bu oran Nvidia ve Microsoft'ta yaklaşık 22, Meta'da ise yaklaşık 15 seviyesinde.

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