Amerikan tüketici organizasyonu Consumer Reports, 380.000 otomobil sahibinin katılımıyla gerçekleştirdiği devasa yıllık güvenilirlik anketinin sonuçlarını yayınladı. Rapora göre Japon üreticiler zirvedeki yerlerini korurken, elektrikli otomobil devi Tesla büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Öte yandan, geçmiş yılların gözdesi Mazda ise sert bir düşüş yaşadı.

Araştırma sonuçlarına göre, Toyota bir kez daha dünyanın en güvenilir otomobil üreticisi olarak liderliğini ilan etti. Podyumun ilk üç sırası ise tamamen Japon devlerine ait.

🥇 Toyota

🥈 Subaru

🥉 Lexus

🏅 Honda

🏅 BMW (İlk 5'e girmeyi başaran tek Avrupalı)

Tesla yükselişte, Mazda düşüşte!

Bu yılki raporun en büyük kazananı, tam 8 basamak birden yükselen Tesla oldu. Her ne kadar fütüristik modeli Cybertruck hala güvenilirlik ortalamasının altında kalsa da genel veriler şirketin işçilik, malzeme kalitesi ve donanım bileşenlerindeki kronik sorunları kademeli olarak çözdüğünü gösteriyor.

Listede tam 8 sıra gerileyerek 14. sıraya düşen Mazda, bu yıl hayal kırıklığı yarattı. Uzmanlar bu düşüşün ana nedeni olarak, markanın yeni geliştirdiği CX-70 ve CX-90 gibi daha karmaşık ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellerini gösteriyor.

En güvenilir motor da belli oldu

Consumer Reports raporu, yeni bir araç alırken hangi motor teknolojisinin daha az sorun çıkardığını da gözler önüne seriyor:

Hem düşük yakıt tüketimi isteyen hem de geleneksel motor konforundan vazgeçmek istemeyen sürücüler için standart hibrit araçlar hala en sorunsuz ve en güvenli seçenek olmaya devam ediyor.

Tamamen elektrikli (BEV) araçlar ve prizli hibritler (PHEV) –özellikle piyasaya yeni çıkan veya tamamen yenilenen (makyaj gören) modellerse– anketin en az güvenilir kategorisinde yer alıyor. Yeni elektrikli teknolojilerin çocukluk hastalıkları, kullanıcıları sanayiye daha sık düşürüyor.