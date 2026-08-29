Birkaç yıl önce 380 kiloya kadar ulaşan ve aşırı obezite nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken Amerikan vatandaşı Casey King, geçirdiği radikal dönüşümle hayata yeniden tutundu.

34 yaşındayken katıldığı bir televizyon programında yaşam koşullarını anlatan King, o dönemde hareket kabiliyetinin kısıtlanması ve giysi bulamaması nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirmişti.

110 KİLOAYA KADAR DÜŞTÜ

Gördüğü bariatrik cerrahi operasyonunun ardından beslenme düzenini değiştiren ve yoğun bir egzersiz programı uygulayan King, toplamda 270 kilo vererek 111 kiloya geriledi. Yaşadığı yüksek miktardaki kilo kaybı sonrasında oluşan deri sarkmaları nedeniyle yakın zamanda bir operasyon daha geçiren King’in karın, kol ve bel bölgesinden yaklaşık 9 kilo fazla deri alındı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Geçirdiği ameliyatların ardından sağlık durumunun iyi olduğunu belirten 41 yaşındaki King, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hedeflerine ulaşmaya az kaldığını ve mevcut sağlık durumundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.