1965 yılında tam 207 kiloya ulaşan ve günlük hayatı çekilmez hale gelen 27 yaşındaki Angus Barbieri, tıp tarihine geçecek sıradışı bir karar aldı. Doktor kontrolünde başladığı perhizi tam 382 gün boyunca tek bir katı gıda dahi yemeden sürdüren genç adamın yaşadığı inanılmaz değişim, görenleri şaşkına çevirdi.

40 GÜNLÜK PLAN KISANIN ÖTESİNE GEÇTİ

İskoçya'da yaşayan Barbieri, aşırı kiloları nedeniyle yürüymez, toplu taşımaya binemez duruma gelmişti. Doktorlar ilk aşamada genç adamı 40 günlük kontrollü bir sıvı ve vitamin diyetine almayı planladı. Ancak süreç beklenenden çok daha sorunsuz ilerledi. 40 günün sonunda yapılan sağlık kontrollerinde kan değerleri, tansiyonu ve organ fonksiyonları son derece stabil çıkan Angus, ideal kilosuna ulaşana kadar yemek yememeye karar verdi.

AYLARCA SADECE SU, ÇAY VE VİTAMİN TAKVİYESİ ALDI

Süreç boyunca Barbieri'nin ağzından tek bir parça ekmek ya da çorba dahi geçmedi. Doktor denetiminde günlük yüksek doz multivitamin, potasyum ve sodyum takviyeleri alan genç adam; yalnızca su, sade kahve ve şekersiz çay tüketti. Bütün bu süreçte vücut, enerji ihtiyacını kendi yağ depolarını yakarak karşıladı. Haftada ortalama 2-3 kilo veren Angus'un metabolizması ciddi şekilde yavaşlarken, aylarca tuvalete bile gitmediği dönemler oldu.

125 KİLO VEREREK REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Takvimler 11 Temmuz 1966'yı gösterdiğinde, yani tam 382 günün sonunda Angus Barbieri hedeflenen 82 kiloya ulaştı. Toplamda 125 kilo veren genç adam, dünya basınının karşısında 1 yıl aradan sonraki ilk yemeğini yedi. Önüne konan tek bir haşlanmış yumurta ve tereyağlı tost ekmeğiyle hemen doyan Barbieri, "Yemeğin tadını tamamen unutmuşum" ifadelerini kullandı.

Bu sıradışı başarı 1971 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Uzun Süre Aç Kalan İnsanı" olarak geçti. Hayatının geri kalanında verdiği kiloları geri almayan, evlenip iki çocuk sahibi olan Barbieri, 51 yaşında hayatını kaybetti. Uzmanlar ise hayati risk taşıması nedeniyle bu tür aşırı rejimlerin doktor kontrolü olmadan asla denenmemesi gerektiğinin altını çiziyor.