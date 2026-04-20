Japon teknoloji devi Hitachi, madencilik sektöründe devrim yaratacak 384 tonluk bataryalı damperli kamyonunu Zambiya’daki Kansanshi Bakır Madeni’nde düzenlenen görkemli bir etkinlikle sahaya indirdi. Yaklaşık 30 küresel madencilik devinin temsilcileri önünde gerçekleştirilen gösterimde, dünyanın en büyük elektrikli araçlarından biri olan bu dev kamyon, sıfır emisyonla yüksek performans sergileyerek tam not aldı.

ÇALIŞIRKEN BATARYASINI ŞARJ EDİYOR

Aracın en dikkat çekici özelliği, üstten beslemeli katener hatları (trolley hattı) sayesinde hareket halindeyken hem çalışıp hem de bataryalarını şarj edebilmesi oldu. Bu mühendislik çözümü, elektrikli araçların en büyük sorunu olan şarj molalarını ortadan kaldırarak maden operasyonlarında kesintisiz verimlilik sağlıyor.

Geleneksel dizel kamyonların yük kapasitesi ve manevra kabiliyetini koruyacak şekilde tasarlanan araç, mevcut maden sahalarına kolayca entegre edilebiliyor.

4 BİN KİLOMETRE YOL KATEDİYOR

Saha testleri sürecinde 4 bin kilometreden fazla yol kateden ve 30 bin tonun üzerinde malzeme taşıyan dev kamyon, ivmelenme hızı ve düşük gürültü seviyesiyle de öne çıktı. Zambiya’nın hidroelektrik ağırlıklı enerji altyapısı sayesinde operasyon boyunca tam anlamıyla sıfır karbon emisyonu kaydedildi.

Hitachi üst düzey yöneticisi Hiroshi Kanezawa, projenin madencilikte sürdürülebilirlik adına tarihi bir adım olduğunu vurgularken, şirketin bu teknolojiyi 2027 mali yılında "LANDCROS" markası altında ticarileştirmeyi hedeflediğini müjdeledi.