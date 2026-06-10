Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletine bağlı New Hope kasabasında bulunan 240 yıllık tarihi taş köşk, bölgede inşa edilecek lüks bir otel projesine yer açmak amacıyla yıkılmak yerine bütünüyle başka bir konuma taşındı. 1784 yılında inşa edilen ve geçmişte ünlü Chez Odette’s restoranına ev sahipliği yapan 387 ton ağırlığındaki yapı, hidrolik sistemlerle temelinden kaldırılarak 300 metre uzaklıktaki yeni yerine nakledildi.

Delaware Nehri kıyısında yer alan ve ardı ardına yaşanan sel baskınları nedeniyle 2006 yılından bu yana kapalı tutulan tarihi bina için mülk sahibi Gateway to New Hope LLC firması yıkım kararı yerine koruma kararı aldı. Yapının nakliye operasyonu, bina ve ağır yapı taşımacılığı alanında uzmanlaşmış olan Wolfe House & Building Movers şirketi tarafından gerçekleştirildi.

OTOYOL TRAFİĞE KAPATILDI, HATLAR KESİLDİ

24 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda, tarihi taş köşkün altına çelik kirişlerden oluşan bir destek iskeleti yerleştirildi. Birleşik hidrolik kriko sistemleriyle yavaşça havaya kaldırılan bina, uzaktan kumandalı 15 adet motorlu hidrolik araca yüklendi.

Operasyon kapsamında 32 numaralı Eyalet Otoyolu saat 09:00 ile 15:00 arasında tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlara yönlendirildi. Çevrede 60 metrelik bir güvenlik koridoru oluşturulurken, bölgedeki bazı konutların elektrik ve telefon hatları geçici olarak kesildi. Delaware Kanalı’nı boydan boya geçen taşıma işlemi, yüzlerce kişinin takibinde 4 saatten kısa bir sürede tamamlandı.

EV OLDUĞU GİBİ TAŞINDI

Verilen bilgilere göre, nakliye işlemi son derece yavaş ve sarsıntısız bir hızda gerçekleştirildiği için köşkün içerisindeki mobilyalar ve ev eşyaları tahliye edilmedi. Sadece yüksek derecede kırılgan ve değerli birkaç parça nesne önlem amaçlı bina dışına çıkarıldı.

Taşıma işleminin ardından Delaware Kanalı Eyalet Parkı bünyesinde tarihi bir ziyaret alanı olarak hizmet vermeye başlayan köşkün eski yerine inşa edilen "Riverhouse at Odette’s" adlı lüks otel projesi ise 2020 yılının başlarında faaliyete geçti.