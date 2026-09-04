İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yurttaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama panellerinden temin ederek kullandığı öne sürülen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemleri başlatılırken, soruşturmanın daha önceki aşamasında 10 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı bildirildi.

İstanbul’da yurttaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilerek “panel” adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma genişletildi.

31 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı biçimde ele geçirilmesinin ve ticari amaçlarla kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

BAŞSAVCILIKTAN OPERASYON BİLGİSİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; bazı avukatlık bürolarında vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde temin edilmesine ve sorgulanmasına imkân sağlayan “HukukBİS”, “AsistBİS” ve benzeri yasa dışı dijital panel sistemlerinin kullanıldığı belirlendi.

TÜM KİŞİSEL VERİLERİ BAKMIŞLAR

İncelenen yasa dışı panel sistemlerinde gibi vatandaşların kişisel ve özel nitelikteki bilgilerine erişim sağlayan modüllerin bulundu. Sorgu yaptıkları kişisel veriler şöyle:

• Vatandaş arama,

• Kimlik sorgulama,

• Aile sorgulama,

• Yerleşim yeri sorgulama,

• SGK kayıt sorgulama,

• Çalışan sorgulama,

• GSM bilgisinden kişi sorgulama,

• Kimlik bilgisinden telefon sorgulama,

• Tapu kayıt sorgulama,

• Mükellef sorgulama,

• Ada-parsel sorgulama

Soruşturma kapsamında panel sisteminin satışı, kurulumu veya erişiminin sağlanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen Barış Sakızlı, Abdurrahman Kayseri ve firari Zafer Çam ile birlikte, sistemin kullanım veya erişim ücretlerinin aktarımında aracı olarak kullanıldığı değerlendirilen banka hesapları da incelemeye alındı.

Bu kapsamda Fatih Aslan, Muhammed Sefa Bircan, Talha Çorapçıoğlu, Kaya Aslan, Kurtuluş Hüneroğlu ve Ali Çorapçıoğlu adına kayıtlı hesaplara gerçekleştirildiği değerlendirilen para transferlerinin yönü, miktarı, açıklamaları ve sıklığı soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, hukuku istismar ederek hukuksuzluk yapanların yaptırımsız kalmayacağını ifade etti.

AKP'Lİ İSİMLERDE LİSTEDE

Operasyona konu hukuk bürolarıyla ilgili yaptığımız açık kaynak taramalarında, AKP’li isimlerin yakınlarının ve eski parti yöneticilerinin de isimlerine ulaştık.

MSD Hukuk Bürosu: AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in yeğeni Mehmet Semih Demir

Doğuş Hukuk Bürosu: Eski Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın oğlu Ömer Faruk Alpay

Kulaklı Legal Hukuk Bürosu: Eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Emrah Kulaklı

Partner Hukuk: Eski Bursa Başsavcısı, şu an Yargıtay Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlu Faruk Solmaz

Fırat Hukuk: Eski Ataşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Fırat

İncelenen yasa dışı panel sistemlerinde;

• Vatandaş arama,

• Kimlik sorgulama,

• Aile sorgulama,

• Yerleşim yeri sorgulama,

• SGK kayıt sorgulama,

• Çalışan sorgulama,

• GSM bilgisinden kişi sorgulama,

• Kimlik bilgisinden telefon sorgulama,

• Tapu kayıt sorgulama,

• Mükellef sorgulama,

• Ada-parsel sorgulama

gibi vatandaşlarımızın kişisel ve özel nitelikteki bilgilerine erişim sağlayan modüllerin bulunduğu belirlenmiştir.

İşte tam liste

Hakkında arama, el koyma ve inceleme kararı verilen hukuk büroları belli oldu.

1. Yıldız Avukatlık ve Danışmanlık

2. Yılkar Avukatlık

3. Ufuk Özkan Göker Hukuk Bürosu

4. Uluca Avukatlık Ortaklığı

5. Universal Hukuk Law & Consultancy

6. Kaçmaz Hukuk Ofisi

7. Fırat Hukuk & Danışmanlık

8. Fatih Ekrem Ekinci Hukuk Bürosu

9. Erol Ögünç Avukatlık Bürosu

10. Doruk Hukuk Bürosu

11. Orhon Hukuk Bürosu

12. Özbağ Şentürk Hukuk ve Danışmanlık

13. Proaktif Hukuk Bürosu

14. Sercan Hukuk Bürosu

15. Solmaz Partner Hukuk

16. Söylemez & Koç Hukuk Bürosu

17. Kulaklı Legal Hukuk

18. MCD Hukuk Bürosu

19. MSD Hukuk Bürosu

20. Yağmur Hukuk Bürosu

21. Yıldırır Hukuk & Danışmanlık

22. Doğuş Hukuk Bürosu

23. Denge Hukuk Bürosu

24. Demir Hukuk Bürosu

25. Coşkun-Yıldız-Uzun-Kurt Avukat Ortaklığı

26. Altınova Hukuk Bürosu

27. Alaçal Hukuk Bürosu

28. Akpolat & Koç Avukatlık Hukuk Bürosu

29. Akınca Hukuk Ofisi

30. Basri Hukuk Ofisi

31. Aysel Eroğlu Hukuk Bürosu

32. Ateş Hukuk Bürosu

33. Anka Hukuk Bürosu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Gelişmeye dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Söz konusu açıklama şöyle:

-Bir kısım hukuk bürolarının; vekâlet ilişkisi ile takip ettiği işlerle ilgisi olmayan başkaca kişilerin kimlik, adres ve banka bilgilerini bir şekilde ele geçirerek bu kişileri 'yasal takibe düşen borcunuz var, hakkınızdaki soruşturmanın uzlaşma sürecini kaçırdınız, hakkınızda haciz işlemi başlatıldı' gibi mesnetsiz isnatlar ile arayıp mesaj gönderdiği şeklindeki ihbar ve tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olup kişisel veri niteliğine haiz (kimlik numarası, adres, cep telefonu... gibi) ve yine niteliği gereği gizli kalması gereken bilgilerin üçüncü kişilerce yasa dışı yollarla ele geçirilip 'panel' adı verilen yasa dışı sorgu programına entegre edilerek bu programların maddi menfaat karşılığında hukuk bürolarına satıldığına dair somut veriler ve hatta hukuk bürolarının bu yasa dışı durumu normalleştirerek aylık abonelik sistemi ile düzenli olarak güncellenecek şekilde bu programları kullanarak hukuki süreçler ile ilgisi olmayan başkaca kişileri arayıp mesaj attıklarına dair de somut delillerin tespiti üzerine; panel adı verilen 'yasa dışı panel sorgu programını' bu şekilde avukatlık görev ve yetkilerine aykırı olarak kullandığı tespit edilen 31 avukatın gözaltına alınmasına ve avukatların kullanmakta olduğu 39 farklı avukatlık bürosunda arama el koyma tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.