Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 4 Ağustos 2025 hava durumu raporunu paylaştı.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahminleri yapıldı.

SICAKLIK ARTACAK

Sıcaklıkların yurdun iç ve batı kesimlerinde 2-4 derece, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

39 İLDE YAĞIŞ

Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'de yer alan birçok ilde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.