İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. İstanbul merkezli 39 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapay zekâ destekli AVCI projesinden yararlanıldı. Bakanlığın açıklamasına göre operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Dijital ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, mesajlaşma platformları üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüpheli tespit edildi. Yapay zekâ destekli AVCI projesiyle gerçekleştirilen teknik incelemelerde şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rolleri belirlendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 39 ilde operasyon gerçekleştirildi. AVCI PROJESİYLE TESPİT EDİLDİLER Operasyonların yapay zekâ destekli AVCI projesi kullanılarak yürütülen teknik incelemeler sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Mesajlaşma platformlarındaki yasa dışı bahis gruplarının ve bu faaliyetlerde yer alan şüphelilerin tespit edilmesiyle operasyon süreci başlatıldı. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARARLILIK MESAJI İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yasa dışı bahisle mücadelenin ülke genelinde sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için ülkemizin dört bir yanında siber suç ve suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, operasyonlarda görev alan polis ekiplerine ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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