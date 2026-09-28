Avustralya'nın madencilik devi Northern Star Resources, Gold Fields'ın kendisini 38,7 milyar dolar olarak fiyatlandıran satın alma teklifini "fırsatçı" bulduğunu belirterek reddetti.

Avustralya'nın en büyük halka açık altın madencilik şirketi Northern Star Resources, Güney Afrika merkezli Gold Fields firmasının 38,7 milyar dolarlık devralma teklifini oybirliğiyle reddettiğini açıkladı. Perth merkezli madencilik devinin yönetim kurulu, 14 Eylül'de sunulan ve son kapanış fiyatına göre %22 prim içeren bu hamleyi "son derece fırsatçı" olarak nitelendirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Chaney, teklif edilen bedelin şirketin temel değerinin çok altında olduğunu belirtti.

Chaney ayrıca, ödemenin yaklaşık dörtte üçünün Gold Fields hissesi olarak yapılmak istenmesinin, Northern Star hissedarlarını çok daha yüksek bir bölgesel ve operasyonel risk profiline maruz bırakacağını vurguladı.

Bu stratejik ret kararının ardından Northern Star Resources hisseleri yüzde 9 oranında değer kazandı. Şirket, Temmuz ayında aktivist yatırımcı Elliott Investment Management'ın baskısıyla gitmiş olduğu yeniden yapılanma süreci kapsamında, Suresh Vadnagra'yı yeni genel müdür olarak atamıştı.