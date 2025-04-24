Evlerinin kapısının önünde vurulan ve ailesinin gözü önünde can veren kayınpeder ile damadın, 2023 yılında kaçak yollarla Şırnak’tan Almanya’ya gelip iltica talep ettiği belirlendi.

Almanya'ya 3901 kilometre uzaklıktaki Şırnak’tan gelen kurbanların ailesinden birinin, çifte cinayeti işleyen ve dün tutuklanan Şırnaklı 28 yaşındaki katilin babasını öldürdüğü belirtildi.

Süleyman S.

2021’deki bu cinayetin ardından, 'kan davası' nedeniyle Almanya’ya kaçan kayınpeder- damat, Şırnak’ta öldürülen kişinin oğlu tarafından 5 gün önce katledildi.

Hüseyin S.

O DA İLTİCA ETTİ İDDİASI

Üç gün önce katilin iki ağabeyi, 'öldürme talimatı vermek ve teşvik' suçlamasından gözaltına alınmıştı. Dün yakalanan katil zanlısı 28 yaşındaki Şırnaklı gencin de, yine kaçak yollarla gelip iltica talep ettiği sanılıyor. Dün mahkemeye çıkarılan çifte cinayet zanlısı suçunu itiraf etti ve tutuklandı.

Özel polis timleri tarafından çevresi sarılan katil zanlısının, kaçacak yeri kalmayınca teslim olduğu açıklandı.