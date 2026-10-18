Gaziantep’in tarihi çarşılar bölgesindeki 391 yıllık Tahmis Kahvehanesi’nde menengiç kahvesini tatmak isteyen ziyaretçiler zaman zaman kuyruk oluşturuyor. 1635’ten bu yana hizmet veren işletme, özellikle turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kahvehanede menengiç kahvesi, makine kullanılmadan bakır cezvelerde hazırlanıyor. Kahvenin ününü duyarak gelen ziyaretçiler, yöresel lezzeti geleneksel sunumuyla yerinde deniyor.

İLK KEZ TADANLAR İNTERNETTEN DE SİPARİŞ VERİYOR

İşletmecilerden Selim Bağcı, turistlerin menengiç kahvesine ilgisinin giderek arttığını, ziyaretçilerin kahvenin hazırlanışını ve özelliklerini de merak ettiğini söyledi.

Bağcı, “Gelen insanlar buradan mutlu ayrılıyor. Menengicin faydalarını öğrenmek istiyorlar. Menengiç biliyorsunuz doğal bir kahvedir, içinde kafein yok. Yabani fıstığın aşılanmamış halidir” dedi.

Ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Bağcı, kahveyi ilk kez deneyen bazı müşterilerin daha sonra internet üzerinden de sipariş verdiğini anlattı.

“BEKLEDİĞİMİZ SIRAYA DEĞDİ”

Gaziantep’i üçüncü kez ziyaret eden Adanalı Ayşe Yağız Çoban da menengiç kahvesini ilk kez Tahmis Kahvehanesi’nde tattığını söyledi.

Çoban, “Kahvenin çok meşhur olduğunu duyduk. Çok da beğendik, beklediğimiz sıraya değdi. Daha önce menengiç kahvesini duymuştum ama içmemiştim. İlk defa burada içtim” dedi.

Çoban, hem Gaziantep’i hem de menengiç kahvesini başkalarına tavsiye ettiğini belirtti.