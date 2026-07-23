İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları’nda 1600 rakımlı Huzurlu Yaylası’nda 1000 ağaçtan iriliği, kalitesi, aroması ve lezzetiyle talep gören Napolyon cinsi kiraz hasadı devam ediyor. Dekar başına bin 200 kilogram verim ile üreticisini sevindiren kiraz kilosu bahçede 50-55 TL’den alıcı buluyor. Huzurlu Yaylası ile birlikte 10 mahallede 330 dekar alanda yetiştirilen napolyon cinsi kirazda bu yıl 396 ton rekolte hedefleniyor.

Huzurlu Yaylasında 40 yıldır üreticilik yapan Tandır Mahallesi Muhtarı Cengizhan Kaplan, “Amanoslardaki Huzurlu Yaylamızda 1000 kiraz ağacımız var. Verim güzel ama fiyatlarda sıkıntımız var. Bu yıl verim yüksek bahçede. Ancak kilogram fiyatını 50-55 liradan verebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl verim yoktu ama fiyatlar çok daha yüksekti” dedi.

Kiraz hasadına katılan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan ise, “Amanosların 1600 rakımlı Huzurlu Yaylasında olduğu gibi bölgemizde 330 dekar alanda Napolyon cinsi kiraz hasadımız devam ediyor. Bu yıl rekoltemiz çok iyi ama fiyatlarımız düşük. Üreticilerimizin yüksek verim ile fiyat aralığını kapatmasını umut ediyoruz. Geçen yıl aşırı soğuklardan dolayı yüzde 80 oranında verim düşen kirazın fiyatı çok iyiydi. Bu yıl rekolte yüksek fiyat düşük ne yazık ki” dedi.