Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği için yenilenen seçim, dört turun sonunda AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin’in seçilmesiyle sonuçlandı. Günlerdir süren gözaltı ve tutuklamalar, parti değiştiren meclis üyeleri ve mahkeme kararlarıyla şekillenen süreç, AKP’nin başkan vekilliği koltuğunu kazanmasıyla tamamlandı. Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz AKP’li yöneticiler kimliklerine bakılmadan Üsküdar Belediyesi’ne girdi. CHP’li ve YENİ Partili meclis üyeleri ise kimlik kontrolüyle belediyeye alındı. Mecliste grubu bulunan YENİ Parti’nin Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü içeri alınmadı. Yurttaşların sözlü isyanı sonrası kapıya çevik kuvvet getirildi.

Dündar Ziya Gültekin

OYLAMA ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ

İLK TUR: Toplam 42 meclis üyesi oylamaya katıldı. AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP-YENİ Parti ittifakının adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. İki oy ise geçersiz sayıldı.

İKİNCİ TUR: AKP’nin adayı oyunu 22’ye yükseltti. CHP-YENİ Parti ittifakı 20 oyda kaldı. Çoğunluk sağlanamadı.

ÜÇÜNCÜ TUR: AKP-MHP grubu 23, CHP-YENİ Parti grubu 19 oy aldı. Böylece AKP’nin adayı bir kez daha öne çıktı.

DÖRDÜNCÜ TUR: AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak başkan vekili seçildi. CHP-YENİ Parti grubunun adayı ise 19 oy aldı. Böylece 5 Ağustos’ta CHP’nin kazandığı başkanvekilliği seçimi, mahkeme kararıyla iptal edilip yeniden yapılan oylamanın ardından belediye AKP’ye geçti.

Sibel Tan Çetinkaya

İKİ ÜYE AKP’YE OY VERDİ

Dört meclis üyesi AKP’ye geçmişti, tutuklama kararları sonucu düşen 2 üyelikle birlikte 6 oy zaten kaybedildi. Üçüncü ve dördüncü turlarda verilen 2 fireyle belediye AKP’ye geçmiş oldu.

Gözyaşlarına hakimolamadı

Üsküdar Belediyesi'nin AKP'ye geçmesinin ardından CHP'liler ve YENİ Partililer gözyaşlarına hakim olamadı.

Veteriner başkan vekili

AKP’nin operasyonuyla başkan vekili seçilen Dündar Ziya Gültekin veterinerlik okudu, 43 yaşında, Üsküdar doğumlu.

Üsküdarlılar isyan etti

Üsküdarlılar dışarıda sonucu protesto etti. Kalabalık, “Hırsızlar”, “AKP halka hesap verecek” ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.

Sonuçların belli olmasıyla Üsküdarlılar gözyaşlarına boğuldu, bir vatandaş “Benim oyumu alıp AKP’ye verene hakkımı helal etmiyorum” dedi.

AKP’lilerin seçim sonuçları açıklandıktan 5 dakika sonra belediyeye gelmesi tepki çekti. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı, YENİ Partililere kimlik kontrolü yapıldı.

YENİ Partili Özgür Çelik, AKP’ye geçen Ayhan Aydın’ın hüngür hüngür ağlayarak aradığını anlattı:

‘Savcı beni tutuklamayla tehdit etti engelli eşime kim bakacak?’

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik “Bunu bugün ilk kez Türkiye kamuoyuna açıklıyoruz” diyerek şunları söyledi: “Ayhan Aydın, transfer edilen üçüncü meclis üyesi. Kendisi hüngür hüngür ağlayarak, ‘beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum engelli, benim eşim engelli. Bunlara kim bakacak? Benim gönlüm razı değil, vicdanım razı değil. Engelli çocuğum var, engelli eşim var. Ben tutuklanırsam onlara bakacak kimse kalmaz diye ben bunlara teslim oldum’ dedi. Hüngür hüngür ağlayarak telefonu kapattı.”

ÇELİK: GECE 4 MECLİS ÜYESİ İSTANBUL DIŞINA GÖTÜRÜLDÜ

Özgür Çelik, Ayhan Aydın’ın “Vicdanım razı değil” dediğini söyledi. Çelik önceki gece de dört meclis üyesinin İstanbul dışına götürüldüğünü açıkladı.

Dedetaş Üsküdar’ı AKP’nin elinden 30 yıl sonra almıştı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı Sinem Dedetaş, “AKP’nin kalesi” diye bilinen Üsküdar’ı, AKP’li rakibi Hilmi Türkmen’e yedi puan fark atarak yüzde 49.9 oyla kazandı. AKP Üsküdar’ı 30 yıl sonra kaybetti. Dedetaş CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye üye oldu.

Müslim Sarı: CHP’de kalarak arkadan hareket eden ahlaksızlar

Butlan yönetimindeki CHP’nin Sözcüsü Müslim Sarı, “CHP’nin içinde kalarak, kendilerini gizleyerek, arkadan hareket ederek, AKP saflarına katılanlardan çok daha büyük bir ahlaksızlık yaptılar” dedi. Sarı “Bunlara referans olanlar bedel ödesin” diye konuştu.

YENİ PARTİLİ GÖKHAN GÜNAYDIN: ONURUNU SATMAYANLARA SELAM!

‘Minareyi kılıfına bile uydurmadan çaldılar’

YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, AKP’nin Üsküdar’ı “kazanmasının” ardından açıklama yaptı. Günaydın, seçim için “Üsküdar’da kılıfına sokulmaya dahi ihtiyaç duyulmadan çalınan minare” benzetmesini yaptı ve Üsküdar’da yapılanları özetledi.

KUYU TİPİNE SELAM

Günaydın devamında şunları söyledi: “Bu ortamda seçimlere gir. Bu seçimde de 2 üyeyi daha “ikna ettiğin” ortaya çıksın. Pazara çıkmış ve mali bedeli olanlara kuşkusuz söylenebilecek çok şey var.

Ancak asıl olan, yürütülen açık kumpasın ve sahiplerinin deşifre edilmesi ve bu utanmazlığın sahiplerinin yaptıklarına pişman edilmesidir. Onuruyla ayakta duran Üsküdar halkına ve millet iradesine selam olsun. 16 metrekare kuyu tipi cezaevinde onurunu satmayanlara selam olsun. Bugün çalınan millet iradesi mutlaka yerine konulacaktır!”

YENİ Parti, Cumartesi günü Üsküdar’da miting yapacak

YENİ Parti lideri Özgür Özel başkanlığında dün toplanan MYK’da, başkan vekili seçimiyle AKPye geçen Üsküdar’da 12 Eylül Cumartesi günü akşam saatlerinde miting yapılması kararlaştırıldı.