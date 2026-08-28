Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Doğu Anadolu Programı kapsamında Ardahan’ın ardından Kars’ta partisinin yeni il başkanlığının açılışına katıldı. Arıkan burada yaptığı konuşmada, “AK Parti 24 yıl önce 3 Y ile geldi, 13 Y ile gidiyor” dedi.

INSANLARI YOK SAYDI

Cumhuriyet tarihinin yüzde 25’ini kapsayan bir AKP iktidarlarıyla ülkenin yönetildiğini söyleyen Arıkan neleri yapmayacaklarını tek tek sıraladı ve şunları söyledi:

“24 yıldır bizi idare eden bir iktidar var. Az bir zaman değil. Cumhuriyet tarihinin yüzde 25’ini neredeyse çeyreğinde AK Parti iktidarıyla karşı karşıyayız. Birçoğumuz hatırlarız. 3 Y ile geldiler. Bugün 13 Y ile gitmek üzereler. Nedir bu 13 Y? Yasaklar, yoksulluklar, yolsuzluklar, yargıdaki adaletsizlikler, yandaşlık, yanılgı, yalan, yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek vergiler, yıpranmışlık, yönetememe, yalancı tasarruf. Kars’taki, Ardahan’daki, Iğdır’daki insanları yok saydılar. Böyle bir tablo var karşımızda. ”İktidara geldiklerinde ne yapmayacaklarını da paylaşan Arıkan, “Ülkenin bugünkü durumundan ayağa çıkabilmesi için, ayağa kalkabilmesi için bizim yapmayacağımız şeyler. Birincisi, adaleti güçlüye başka, güçsüzü başka uygulamayacağız. İkincisi, suçu işleyenin kimliğine bakmayacağız. Makamına bakmayacağız. Servetine, çevresine bakmayacağız” dedi.