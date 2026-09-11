Finlandiya'nın güneyindeki Sysma kasabasında arama yapan bir amatör arkeolog, ülke tarihinde şimdiye kadar keşfedilen en büyük Viking dönemi gümüş sikke hazinesini ortaya çıkardı. The New York Times’ın haberine göre keşif, bölgedeki arkeolojik mirastan sorumlu Lahti Müzeleri tarafından doğrulandı.

40 yaşındaki ticaret filosu subayı Kalle Lappinen tarafından bulunan hazine, yerin yaklaşık 45 santimetre altında, iki huş ağacı kabuğu konteyneri içerisinde yer alıyor.

YAKLAŞIK 4,5 KİLO GÜMÜŞ VE BİNLERCE SİKKE KEŞFEDİLDİ

İlk incelemelere göre keşfedilen alan ve eşyalar şu detayları barındırıyor:

Yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığındaki gümüş koleksiyonu, 1895 yılında Nousiainen’de bulunan 1.700 sikkelik önceki rekor rekoru ikiye katlıyor.

Binlerce gümüş sikkenin yanı sıra koleksiyonda gümüş bir bilezik ve gümüş bir boncuk yer alıyor.

Briket ve kapların parçaları, Finlandiya’nın asidik toprağında nadir görülen bir koruma seviyesi sunuyor.

Lahti Müzeleri arkeologlarından Toni Paukku, bulgunun M.S. 750–1050 yıllarına denk gelen Viking Çağı ile Finlandiya’nın Geç Demir Çağı arasındaki bağlantıları kanıtladığını belirterek, ticaret rotalarının Finlandiya’yı İskandinav kültür küresine bağladığını ifade etti.

SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Lappinen’in durumu vakit kaybetmeden eski eserler yetkililerine bildirmesinin ardından uzmanlar bölgede incelemelere başladı. Bulunan tüm parçaların temizlenmesi, incelenmesi ve kesin tarihlendirme çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

Öte yandan, Romanya'daki bir mağara sığınağında sürdürülen arkeolojik çalışmalarda incelenen 10.000'den fazla hayvan kemiği parçası arasından insan işlemesi izleri taşıyan 83 parçanın Neandertallere ait bir alet takımı olduğu tespit edildi.